Sarri heeft dubbele boodschap voor De Ligt na wedstrijden tegen Cagliari

Juventus wist maandagmiddag in eigen stadion met 4-0 te winnen van Cagliari.

Matthijs de Ligt bleef in de eerste wedstrijd van 2020 andermaal negentig minuten op de reservebank en zag concurrent Merih Demiral een uitstekend optreden afleveren.

Maurizio Sarri neemt het na afloop van het duel in gesprek met Sky Italia op voor de twintigjarige verdediger. "Hij zal in de toekomst de beste verdediger ter wereld worden. Verplaats jezelf even in een jongen van twintig, wiens leven compleet op zijn kop gezet wordt."

"Hij heeft een periode van groei gehad en daarna is het wat minder geworden. Het is een hele natuurlijke en gezonde situatie. In de eerste vijf maanden heeft hij heel veel geleerd, iedere drie dagen gespeeld."

"Dat het nu even wat minder is, vind ik heel normaal", zo neemt Sarri het op voor De Ligt. De lovende woorden die de oefenmeester vervolgens overheeft voor concurrent Demiral, lijken echter weinig veelbelovend voor de korte termijn.

"Demiral is op dit moment in fysiek en mentaal opzicht in uitermate goede doen, je merkt dat hij bulkt van de energie. Het lijkt me goed om gebruik te maken van zijn continuïteit", vervolgt de trainer van .

Lees beneden verder

Hij laat zich tevens lovend uit over Adrien Rabiot, die tegen Cagliari negentig minuten binnen de lijnen stond. "Hij heeft goed gespeeld. Door de kleine moeilijkheden die hij had, heb ik hem op een iets andere positie neergezet. Ik ben blij dat hij daar een goede wedstrijd heeft gespeeld, hij stond op de juiste positie."

Sarri sluit niet uit dat Juventus in januari de selectie zal versterken. "Er gaat geen week voorbij waarin ik niet op dit soort vragen hoef te antwoorden. Het is moeilijk om het team te versterken, vooral in januari", antwoordt Sarri op vragen over de winterse transferwindow.

De oefenmeester krijgt vervolgens de vraag of hij naar de wedstrijd tussen en gaat kijken. "Nee, ik ga mijn hond Ciro uitlaten."