Sarri bevestigt naderende komst van Higuain bij Chelsea

De Argentijnse spits rondt zijn transfer naar Chelsea spoedig af, maar is nog niet inzetbaar voor de kraker tegen Tottenham Hotspur.

Chelsea-trainer Maurizio Sarri heeft bevestigd dat de komst van Gonzalo Higuain 'over enkele uren' wordt afgerond. Daarmee is hij zaterdag net niet speelgerechtigd voor de terugwedstrijd tegen de Spurs in de halve finales van de Carabao Cup. Zodoende zal de moeizaam scorende Olivier Giroud dan nog eenmaal de honneurs waarnemen in de punt van de aanval.

Higuain wordt op dit moment door Juventus aan AC Milan verhuurd, maar komt daar niet uit de verf. Toch wil Sarri hem dolgraag hebben, want in hun gezamenlijke tijd bij Napoli was de Argentijn niet te houden. "Hij is een enorm goede spits", begint de trainer zijn lofzang op de persconferentie. "Vooral in mijn eerste seizoen bij Napoli was hij geweldig. Hij scoorde 36 goals in 35 duels. Hij is zonder twijfel één van de beste spitsen die ik ooit heb meegemaakt."

De keuzeheer van de Blues gelooft dat de 31-jarige Higuain ook nu kan schitteren voor zijn ploeg. Chelsea scoorde het minst van alle ploegen uit de top zes van Engeland en de ervaring van Pipita moet dit mankement verhelpen. "Hij speelde vier seizoenen voor Real Madrid en we hopen dat hij ook hier tot scoren komt. Daarnaast is hij ook goed in andere aspecten van het spel, maar we halen hem voor zijn doelpunten. Ik weet dat hij wat problemen heeft gehad, maar ik hoop dat we hem terug in topvorm krijgen."

De Italiaan rekent erop van wel en is de clubleiding dankbaar. "Het is erg lastig om in januari één van de belangrijkste spitsen ter wereld vast te leggen. Hij wil altijd winnen en verloor in vijf jaar tijd slechts twee keer zijn hoofd", doelt Sarri op de uitbarsting met Napoli tegen Udinese en de recente rode kaart die hij namens AC Milan kreeg tegen Juventus. "Maar dat is alleen omdat hij zo graag wil winnen. Men zegt dat hij er faalde, maar hij scoorde bij Milan nog altijd negen goals in een team wat niet zo goed is als Juventus."

De komst van Higuain heeft vermoedelijk ook gevolgen voor andere op handen zijnde transfers. Alvaro Morata zal nu groen licht krijgen voor een tijdelijke overgang naar Atlético Madrid, terwijl AC Milan het spitsenbestand gaat versterken met Genoa-sensatie Krzysztof Piatek. Hij doorloopt op dit moment de medische keuring en zijn overgang zal spoedig openbaar worden gemaakt. Genoa aast op haar beurt op Sanabria van Real Betis.