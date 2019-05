Sarri: "Als Hazard denkt dat hij hier klaar is, krijg je dat er niet meer uit"

Maurizio Sarri houdt er sterk rekening mee dat Eden Hazard bezig is aan zijn laatste weken als speler van Chelsea.

De manager van the Blues is op de hoogte van de wens van de Belg om de overstap naar te maken. Sarri laat weten dat hij weinig kan doen om Hazard op andere gedachten te brengen. "Ik kan met hem praten, maar het is niet makkelijk", zegt hij.

Hazard heeft er geen geheim van gemaakt dat hij ooit graag het shirt van Real Madrid wil dragen. Volgens Engelse media zou hij zelfs reeds al een transferverzoek hebben ingediend en is een overstap naar de Spaanse grootmacht een kwestie van tijd. Met een contract tot medio 2020 kan er voor kiezen om hem te behouden. Als de Belgisch international geen nieuw contract tekent, wandelt hij volgend jaar gratis de deur uit.



Sarri lijkt zich te hebben neergelegd bij een aanstaand vertrek van Hazard. Ook wanneer de finale van de wordt gewonnen en daarmee kwalificatie voor de groepsfase van de wordt afgedwongen, verwacht de trainer dat de speler vertrekt. "Als Hazard denkt dat hij hier klaar is, dan krijg je dat niet meer uit zijn hoofd. Ik kan met hem praten, maar zo eenvoudig werkt dat niet. Ik wil Hazard graag behouden, maar ik wil een Hazard die ontzettend gemotiveerd is."



Volgens Engelse media zou Chelsea nog een laatste poging willen doen om Hazard te behouden. Er wordt geschreven over een salaris van driehondderdduizend pond per week. Sarri gaat niet in op de geruchten. "Daar voor moet je bij de club zijn. Ik ga niet over nieuwe contracten dus daar kan ik niets over zeggen", aldus Sarri. "Ik kan met de speler in gesprek gaan als een vader en niet als manager. Maar als ik met hem praat, krijgen jullie daar niets over te horen."