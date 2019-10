Santos verklaart oorlog aan Ajax: "Gestraft worden zúllen ze"

Ajax werkt op onreglementaire wijze aan de komst van Giovanni Manson Ribeiro, aldus voorzitter José Carlos Peres van Santos.

De pas zeventienjarige middenvelder staat al enige tijd in de belangstelling van de Amsterdammers, die echter geen transfersom willen betalen. Peres wil naar het Internationaal Sporttribunaal (CAS) stappen en pleit voor een transferverbod voor .

Volgens Braziliaanse media heeft Giovanni op dit moment geen profcontract bij . De jongeling heeft een amateurcontract dat doorloopt tot en met januari 2020. Het Braziliaanse Terra stelt dat de club en het talent vooralsnog geen overeenstemming weten te bereiken over zijn salaris in een profcontract. Santos is van oordeel dat geïnteresseerde clubs desondanks ook een geldbedrag moeten overmaken om het amateurcontract af te kopen.

De jongeling reisde in mei af naar Amsterdam voor een gesprek met Ajax; hij sprak ook met andere clubs uit Europa. De woede van voorzitter Peres lijkt zich echter vooral tot Ajax te richten. In 2017 nam de Eredivisionist op vergelijkbare wijze Danilo Pereira da Silva over van Santos en dat is men nog niet vergeten in Brazilië. Bij het CAS zal Peres pleiten voor een transferverbod voor Ajax, zo maakt hij duidelijk aan Energia FM.

"Ajax haalde Danilo bij ons weg in 2017 en probeert het nu met een tweede speler", zo klinkt het. "Het is de topscorer van onze beloftenploeg. Het zal even duren voordat Ajax gestraft wordt, maar gestraft worden zúllen ze. Ze zullen moeten betalen en ik hoop dat ze een transferverbod van twee seizoenen krijgen."

Giovanni wordt in januari 2020 achttien jaar en zou dan de overstap kunnen maken naar Europa. In mei werd behalve Ajax ook genoemd als potentiële nieuwe werkgever; Giovanni ging op bezoek op Stamford Bridge en werd gefotografeerd met toenmalig Chelsea-ster Eden Hazard.