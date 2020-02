Santos eist Neymar-miljoenen van Barcelona na niet nagekomen afspraak

Barcelona heeft een factuur van 4,5 miljoen euro ontvangen van Santos, zo meldt het Spaanse El Mundo.

De Braziliaanse club eist het bedrag op, dat volgens hen nog gemoeid is met de transfer van Neymar. Bij de deal tussen beide clubs in 2013 werd afgesproken dat twee oefenwedstrijden zou spelen tegen , maar dat is niet gebeurd.

Daarom heeft Santos een advocatenkantoor in de arm genomen en eist het nu miljoenen van de Spaanse grootmacht.

Tijdens de onderhandelingen zeven jaar geleden werd afgesproken dat Barcelona twee oefenwedstrijden zou spelen met Neymar tegen Santos. De eerste wedstrijd werd gespeeld in 2013.

Meer teams

De strijd om de Joan Gamper Trophy ging dat jaar tussen Barcelona en Santos en eindigde in een 8-0 overwinning voor het team van toenmalig trainer Gerardo Martino.

De tweede oefenwedstrijd tussen beide clubs kwam nooit van de grond en daar wil Santos nu een vergoeding voor zien. Santos heeft de afgelopen jaren volgens El Mundo al meerdere keren gevraagd aan Barcelona om het openstaande bedrag te betalen.

Lees beneden verder

De verzoeken werden ingediend na het vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain voor een transfersom van 222 miljoen euro. De club uit LaLiga heeft nog altijd niet betaald, met als gevolg dat beide clubs nu in een juridische strijd verwikkeld zijn.

De advocaten van Santos hebben Barcelona eind januari vijf dagen de tijd gegeven om het openstaande bedrag over te maken.

Wanneer dat niet zou gebeuren, zou Santos alle mogelijke juridische stappen ondernemen om het geld in handen te krijgen. Bovendien gaat de Braziliaanse club alle juridische kosten verhalen op Barcelona.