Sanllehi: "Özil moet 24/7 een bijdrage leveren"

Raul Sanllehi, 'head of football' bij Arsenal, heeft zich uitgelaten over de situatie van Mesut Özil in Noord-Londen.

De ervaren Duitser komt momenteel totaal niet in de plannen van manager Unai Emery voor en dit seizoen kwam hij pas 71 minuten in actie in de Premier League. Van de elf officiële duels die deze jaargang speelde, zat Özil zeven keer niet eens bij de selectie. Veel fans vragen zich af waarom de linkspoot vaak niet eens bankzitter is.

Tijdens een supportersforum werd Sanllehi om een uitleg gevraagd. "Unai heeft bij andere clubs ook altijd veel goede spelers gehad en hij heeft altijd hetzelfde beleid gevoerd. Hij wil geen onderscheid maken. Degenen die hard werken, mogen spelen en zij worden beloond met speeltijd", aldus de voetbaldirecteur.

Sanllehi benadrukte dat niemand binnen de club iets tegen Özil heeft. "Integendeel. Ik hoop dat we hem binnenkort weer gaan zien, want aan zijn kwaliteiten wordt niet getwijfeld. Maar hij moet wel 24/7 een bijdrage leveren, dat is wat Unai van hem verwacht."

"Het is niet zo dat Mesut niet hard werkt, maar er zijn anderen die meer speeltijd verdienen. Unai kan hem niet anders behandelen dan andere spelers."

De Spaanse manager ging zelf op de situatie in na de gewonnen -wedstrijd tegen (4-0). "Iedere wedstrijd kies is de beste spelers en als hij niet bij de selectie zit, is dat omdat anderen het meer verdienen."