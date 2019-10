Sandro Tonali: De 'nieuwe Pirlo' die schittert in de Serie A

De 19-jarige werd vorig seizoen al opgeroepen voor de nationale ploeg van Italië toen hij nog met Brescia in de Serie B speelde.

Er zijn maar weinig spelers die kunnen zeggen dat ze op achttienjarige leeftijd al een grote rol speelden in de promotie naar een van de vijf Europese topcompetities, terwijl ze ook al mochten lopen bij het nationale elftal. Toch flikte Sandro Tonali het vorig jaar.

Hoewel diverse teams uit de en de Premier League hem wilden hebben, bleef hij Brescia trouw. Hij speelt er al sinds zijn twaalfde en was vastbesloten om de ploeg naar het hoogste Italiaanse niveau te helpen.

Een grote transfer gaat er ongetwijfeld komen in zijn carrière, maar vooralsnog geniet Tonali ervan om eindelijk op het hoogste niveau te spelen met Brescia, waar hij speelt als verdedigende middenvelder met een soortgelijke stijl als Andrea Pirlo.

De in mei 2000 geboren Tonali begon zijn loopbaan bij profclubs op negenjarige leeftijd in de jeugd van Piacenza, maar het had ook anders kunnen lopen. " wees me af na een trainingsstage", bevestigde Tonali onlangs bij Corriere dello Sport.

"Ik was acht en speelde als aanvaller", memoreert hij. "Of ik teleurgesteld was toen ik niet werd gekozen door Milan? Nee, want ik kon kort daarna bij Piacenza terecht."

Tonali bleef drie jaar bij die club, alvorens hij overstapte naar Brescia. Daar verfijnde hij zijn techniek en in de openingsronde van seizoen 2017/18 debuteerde hij als zeventienjarige in het eerste elftal.

Zijn invalbeurt van twintig minuten zou echter zijn enige optreden in de eerste vijf maanden van het seizoen worden. Bij de jeugd maakte hij echter zo veel indruk dat men vanaf januari niet meer om hem heen kon.

Hij besloot het seizoen met negentien optredens en logischerwijs mocht hij de volgende jaargang blijven staan. Sterker nog: de nieuwe trainer Eugenio Corini zag ondanks zijn jonge leeftijd een leider in hem en hij liet hem liefst 34 keer starten.

Tonali zorgde voor drie treffers en met zijn fenomenale inzicht verdeelde hij het spel en was hij een belangrijke kracht achter de zo vurig gewenste promotie naar de Serie A.

Zijn spel was zo goed dat bondscoach Roberto Mancini de tiener in november 2018 zelfs bij zijn nationale ploeg haalde. De voormalig trainer van wil veel jeugd de kans geven en de verwachting dat het team over niet al te lange tijd rondom Tonali gebouwd gaat worden.

Zijn officiële interlanddebuut is dan ook een kwestie van tijd, want in september zat hij er weer bij en dat is wederom het geval nu Italië het deze week opneemt tegen Griekenland en Liechtenstein in het kader van kwalificatie voor het EK 2020.

Tonali's sterke optredens in de Serie B zorgden ervoor dat Inter, en deze zomer ver gingen voor zijn komst, maar Brescia-eigenaar Massimo Cellino weigerde het kroonjuweel van zijn club te laten gaan.

Zijn eerste wedstrijden in de Serie A tonen zijn gelijk aan. De middenvelder startte tot nu toe in alle zes de wedstrijden van Brescia en hij staat nu al op twee assists, een passingpercentage van 70 procent, elf dribbels en 44 maal terugveroverd balbezit.

Vooral zijn dominante optreden van suggereert dat hij er klaar voor is om straks een topclub te vertegenwoordigen. "Sandro heeft een buitengewone groeimarge", benadrukte trainer Eugenio Corini al na de winst tegen van eerder dit seizoen.

"De manier waarop hij met alle aandacht omgaat is ongelooflijk. Hij heeft iets speciaals. Het is aan ons om hem zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de eerste stappen van zijn geweldige carrière."

Naar verluidt onderzoekt momenteel de mogelijkheid om hem naar Turijn te halen, terwijl ook interesse toonde toen Maurizio Sarri nog aan het roer stond. Hij traint nu bij Juventus en kan daar zorgen dat Tonali in de voetsporen van Pirlo treedt, al speelde hij eerst voor en AC Milan.

Pirlo begon zijn carrière ook bij Brescia, waar hij tot 59 wedstrijden kwam voor hij Inter vertrok. Tonali speelt dus bij dezelfde club als waar Pirlo begon en ook hun positie in het veld komt overeen, dus een vergelijking is snel gemaakt.

Tonali heeft zelfs dezelfde bruine manen waardoor je maar weinig verbeeldingskracht nodig hebt om te denken dat Pirlo terug is in het Stadio Mario Rigamonti. Tonali vindt zijn spel echter meer lijken op dat van een andere oud-speler van Italië.

"Ze vergelijken me met Pirlo vanwege mijn haar, dus ik moet het maar eens laten knippen!", stelde hij. "Pirlo is onbereikbaar, net als [Steven] Gerrard, die zo dynamisch is, of [Luka] Modric, die uniek is in zijn stijl. Ik zie meer van [Gennaro] Gattuso terug bij mezelf."

Dat lijkt een wat vreemde vergelijking omdat Gattuso niet bekend stond om verfijnd spel, maar juist om zijn spijkerharde overtredingen. Het is dus interessant dat Tonali zich liever aan hem spiegelt dan aan een stilist als Pirlo.

Vermoedelijk is hij eerder een kruising tussen de twee. Hij heeft de passie én de fijnbesnaarde voeten. Als Tonali zijn potentieel volledig waarmaakt - bij welke club dan ook - zijn er in de toekomst tig jonge voetballers die graag de 'nieuwe Tonali' worden genoemd.