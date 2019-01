'Sandman' verrast door Guardiola: "Eerlijk, ik heb daar nog nooit gestaan"

Philippe Sandler maakte zondag zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Manchester City en deed dat op een voor hem onbekende positie in het veld.

De Nederlandse verdediger kwam in de FA Cup tegen Rotherham United (7-0) na 67 minuten binnen de lijnen als vervanger van Kevin De Bruyne. Dat manager Josep Guardiola hem zijn debuut gunde kwam voor Sandler als een verrassing. "Ik kon door een lichte blessure de afsluitende partij niet in zijn geheel meedoen", liet hij na afloop weten aan het Algemeen Dagblad.

Sandler maakte afgelopen zomer de overstap van PEC Zwolle naar Manchester City. Door een gescheurde meniscus kon hij vijf maanden lang niet in actie komen. Hij werkte 'keihard' aan zijn herstel en zag dat beloond worden met zijn eerste speelminuten in het Etihad Stadium. Waar hij door the Citizens werd aangetrokken als centrumverdediger, speelde hij zondag tegen Rotherham United als controlerende middenvelder.



De mandekker benadrukt dat hij zich richt op een positie in het centrum van de verdediging. "Daar speel ik altijd. Eerlijk, ik heb nog nooit op het middenveld gestaan. Waarom nu wel? Ik stond daar tijdens de trainingspartij. Passes versturen. Sinds ik hier ben, probeer ik me te ontwikkelen als centrale verdediger. Vincent Kompany helpt me daarbij enorm. Ik leer ongelooflijk veel van hem", aldus Sandler, die niet te ver vooruit wil kijken en nu nog wil genieten van zijn debuut. "Of ik binnenkort weer een kans krijg, weet ik niet. Ik wil vooral eerst helemaal fit worden."Sandler, die in de jeugdopleiding van Ajax speelde, kwam binnen de lijnen met rugnummer 34. "Een eerbetoon aan Appie Nouri, met wie ik lang heb samengespeeld. Hij droeg dat nummer altijd. Meteen na mijn komst vroeg ik daarom. Het is mooi, dat je op deze manier kan laten merken dat je met hem meeleeft. Nigel de Jong speelde in zijn tijd bij City ook met dat nummer. Toeval. Het ging mij puur om Appie."