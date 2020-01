Sander Berge tekent in Engeland en wordt 'duurste speler ooit' uit België

Sheffield United heeft het eigen transferrecord gebroken voor Sander Berge, zo bevestigt de nummer acht van de Premier League donderdag.

De middenvelder komt over van en heeft een contract ondertekend tot medio 2024. De precieze transfersom wordt niet bekendgemaakt door beide clubs, maar Het Laatste Nieuws spreekt van een bedrag tussen de 20 en 25 miljoen euro en in potentie de duurste uitgaande transfer ooit in België.

De 21-jarige middenvelder uit Noorwegen, reeds goed voor twintig interlands, stond volgens Sheffield United ook in de belangstelling van 'meerdere' andere clubs uit de Premier League. "Sander is iemand die we al een tijdje volgen", vertelt trainer Chris Wilder op de clubsite.

"We denken dat hij de ploeg echt kan verbeteren. We zijn dolblij met zijn komst. In ons gesprek met Sander werd duidelijk dat hij echt zin had om hierheen te komen. Ik denk dat zijn komst een bewijs is van onze groei als club in een korte periode. We zijn in staat om jongens als Sander hierheen te halen."

Meer teams

Het Laatste Nieuws bericht dat Sheffield United aanvankelijk een bod van twintig miljoen euro deed. Racing Genk wilde Berge aanvankelijk niet laten gaan en wees het bod af. Desondanks gaf Sheffield United de strijd niet op: het bod werd volgens de krant substantieel verbeterd.

Bovendien heeft de club uit de een uitzonderlijk hoog doorverkooppercentage bedongen: 20 procent. "Daarom zal de transfersom die van Youri Tielemans overstijgen", voorspelt men. Tielemans verkaste in de zomer van 2017 voor een bedrag van 26,2 miljoen euro van naar .

Berge is een defensieve middenvelder, die in januari 2017 overkwam van Vålerenga IF. Hij werd aangetrokken als opvolger van Wilfred Ndidi, die naar verkaste. Berge maakte direct indruk in zijn eerste maanden en speelde zich toen al in de kijker bij .

Lees beneden verder

De Spanjaarden kwamen in de zomer van 2018 terug met een bod van vijftien miljoen euro, maar Genk verleende toen geen medewerking aan een transfer. Berge is uitgegroeid tot een onmisbare kracht op het middenveld van Blauw-Wit en had nog een contract tot medio 2021. Dit seizoen kwam hij in actie in alle 23 competitieduels van Genk, de nummer zes van België.

Het is voor Sheffield liefst de vijfde keer binnen acht maanden dat het eigen clubrecord aan diggelen gaat. De club trok recordbedragen uit voor Luke Freeman (voor 5,6 miljoen euro overgekomen van Queens Park Rangers), Callum Robinson (7,8 miljoen euro van Preston North End), Lys Mousset (11,1 miljoen euro van ) en Oliver McBurnie (19,1 miljoen euro van Swansea City).

The Blades zijn na de promotie uit de Championship bezig aan een sterk seizoen in de Premier League en bereikten zondag nog de achtste finale van de , dankzij een 0-2 zege bij Milwall.