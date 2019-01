​Sancho, Nelson en Hudson-Odoi de volgende? De invasie van Europa door Engelse jongelingen

Waar Bayern München jacht maakt op de Chelsea-tiener, betekenen kansen in het buitenland voor jongelingen een nog mooiere toekomst voor Engeland.

Weinig experts, indien van toepassing, zouden hebben voorspeld dat Bayern München in de transferperiode van januari een bod van 39,5 miljoen euro uit zou brengen op Chelsea's Callum Hudson-Odoi.

Om het in perspectief te plaatsen, dat is meer geld voor een onbewezen achttienjarige met negentien wedstrijden in een eerste elftal dan de Duitsers hebben betaald voor een WK-winnaar in Benjamin Pavard eerder deze maand. Toch is het maar een fractie van wat Premier League-clubs uitgeven aan internationale sterren.

Natuurlijk, de enorme uitgaven onder de Engelse elite spelen misschien een rol in het creëren van wat regelmatig 'de beste competitie ter wereld' wordt genoemd, maar het is ook wat ervoor zorgt dat binnenlandse talenten hun opties in het buitenland gaan overwegen - een zeldzaamheid die voorkomt bij Engelse spelers.

Dat Maurizio Sarri het gevoel heeft dat hij deze maand de markt op moet om zijn vierde middenvelder te vervangen - Cesc Fàbregas, die naar AS Monaco is vertrokken - zegt het allemaal. De Italiaan heeft misschien wel de beste opleiding in Engeland om zich tot te wenden, maar zoekt elders een vervanging.

Velen hebben gepleit voor veranderingen in de homegrown regels van de FA, die momenteel stellen dat acht spelers in de 25-koppige selectie van de club al minstens drie jaar vóór de leeftijd van 21 bij een Engelse club hebben moeten doorgebracht.

Het is echter iets dat clubs gemakkelijk kunnen omzeilen als ze hun eerste elf en zeven wisselspelers gaan benoemen, om nog maar te zwijgen van de definitie van 'homegrown' waar buitenlandse spelers in aanmerking komen voor deze status.

Strengere regels op dit gebied is iets dat al uitgeprobeerd is in Rusland, waar slechts zes buitenlandse spelers tegelijk op het veld mogen staan in wedstrijden van de nationale competitie.

Het heeft echter de tegenovergestelde impact gehad op de Oost-Europese natie en wordt verondersteld de belangrijkste reden te zijn voor de stagnatie van het land in de ontwikkeling van spelers, waar lokaal talent bereid is om in eigen land te blijven spelen en te leven van hoge lonen in plaats van zichzelf in grotere competities in het buitenland te testen.

"De limiet op buitenlanders schaadt het niveau en de kracht van het Russische voetbal. Spelers hebben niet de neiging om in het buitenland te spelen en ze zijn niet goed genoeg om bij Europese topclubs te spelen", zei voormalig bondscoach en huidig Vitesse-trainer Leonid Slutsky.

Op een verstandige manier koos de Football Assocation (FA) voor andere ideeën.

De introductie van hun 'advanced youth award'- het lagere niveau van het equivalent van een UEFA A-licentie en verplicht voor jeugdtrainers - en het creëren van St George's Park zijn slechts twee van de vele veranderingen die een ongelooflijk getalenteerde aankomende generatie voetballers hebben gevormd, waarvan Hudson-Odoi er een van is.

Inderdaad, het harde werk van de FA heeft al vruchten afgeworpen, waar Engeland het WK Onder-17 heeft gewonnen, het EK Onder-19 en het WK Onder-20 in 2017.

Nu zijn de spelers die die successen hebben bezorgd naar het buitenland verhuisd op zoek naar reguliere speeltijd.

Charles Buchan, oprichter van de Football Writers' Assocation, schreef in 1958: "Ik vroeg een Spaanse verslaggever of grote clubs op het schiereiland Britse sterren hadden. 'Ik denk het niet', zei hij. 'Je hebt een paar grote ambachtslieden, maar de Spanjaarden geven de voorkeur aan artiesten, waarvan je er maar een dozijn hebt.'"

Dat bleef tot voor kort waar. Het coachingsniveau in Engeland is nu echter verbeterend en daarmee ook de kwaliteit van voetballers.

Als gevolg hiervan is de interesse van de Europese elite gewekt, zoals onderstreept door Bayern's jacht op Hudson-Odoi.

"Hij heeft eigenschappen die bij ons spel passen. Hij is een sterke dribbelaar, snel en heeft dreiging voor het doel", zei sportief directeur Hasan Salihamidzic.

Coachen van hogere kwaliteit is echter niet alleen maar het produceren van meer technisch begaafde spelers; de nieuwe generatie is ook ambitieuzer.

Toen Darren Moore, nu de manager van West Bromwich Albion, de FA advances youth award in 2015 behaalde, zei hij tegen the Guardian: "Eén ding die ik uit deze cursus zal meenemen, is de gedachte: 'Welke omgeving zet ik neer voor de spelers?'"

"Chelsea leverde een geweldige prestatie over hoe spelers meer eigenaar kunnen worden (van hun ontwikkeling)."

Die presentatie is teruggekomen om the Blues mee te pakken. Dominic Solanke was een van de eerste van hun aanwezige en uitgeleende jongelingen die opstond en eigenaar werd van zijn ontwikkeling.

Hoewel transfer naar Liverpool niet voor het gewenste resultaat zorgde, en hij sindsdien is overgestapt naar Eddie Howe's AFC Bournemouth, moet de spits van Chelsea de eer krijgen om te zoeken naar speeltijd in een eerste elftal.

Nathaniel Chalobah is een ander die zijn kwaliteit realiseerde, zijn koffers pakte en Stamford Bridge verwisselde voor Vicarage Road. Zijn beloningen door indruk te maken bij Watford kwamen ook snel en hij maakte zijn debuut voor de nationale ploeg van Engeland afgelopen oktober.

Chris Willock, Reece Oxford en Ademola Lookman waren een van de eersten die deze mentaliteit naar het buitenland meenamen, voordat Sancho ervoor zorgde dat het de krantenkoppen bereikte.

"Het succes van Sancho bij Dortmund heeft iedereen getroffen", zei Solanke. "Wat hij heeft gedaan, op zo'n jonge leeftijd het Engelse team bereiken, zal veel jonge spelers beïnvloeden."

Sterker nog, nu het pad in vuur en vlam staat, is Europa voor veel jongeren een echte optie geworden.

"Mensen zeiden dat ik op dat moment gek was om naar Duitsland te gaan, maar ik zag het als een andere leercurve voor mij", zei Everton's Lookman, die vijf doelpunten maakte en vier assists gaf tijdens zijn huurperiode van elf wedstrijden bij RB Leipzig. "Ik ben blij dat ik ben gegaan. Ik heb geleerd vaker een gevaar voor het doel te zijn. "

Voormalig Liverpool-jongeling Tom Ince is ondertussen een goed voorbeeld van hoe de tijden zijn veranderd.

De aanvaller verliet Anfield in 2011 op negentienjarige leeftijd, op zoek naar speeltijd in een eerste team. Drie jaar later ontving hij een aanbod van Internazionale, maar wees deze af omdat hij niet geloofde dat hij regelmatig zou spelen.

"Ik stond in het San Siro en de Engelse jongen in mij vertelde me om naar de Premier League te gaan", vertelde Ince in gesprek met the Telegraph.

Als hij zeven of acht jaar later was geboren, in een tijdperk waarin jonge spelers een moedigere mentaliteit lijken te hebben, had het heel anders kunnen zijn. In plaats daarvan koos hij voor Hull City en ironisch genoeg speelde hij slechts zeven wedstrijden. Vandaag de dag speelt hij voor Stoke City in het Championship.

Het is bemoeidigend dat transfers naar het buitenland opnieuw aantrekkelijke vooruitzichten zijn voor Engels talent, in plaats van een plan B voor de probleemveroorzakers en buitenbeentjes van het land.

De FA kan met trots kijken hoe hun spelers de reputatie van de natie op het continent opnieuw opbouwen - de laatste jaren zorgde voor een gelach aan overvloed aan blunders, van Jermaine Pennant's vergeten Porsche tot het Franse accent van Joey Barton.





Hoewel de FA graag hun beste talent in de Premier League wil behouden, zullen ze weinig klachten hebben als spelers naar die het buitenland verhuizen de 'kliekjes' in de kleedkamer verminderen die de vorige 'Golden Generation' teisterden.

"Niet in staat om clubbanden te scheiden van het international voetbal, hadden invloed op de 'Golden Generation'", vertelde Rio Ferdinand tegen the Daily Mirror. "Toen ik naar Manchester United ging en Frank Lampard naar Chelsea ging, stopten we met praten. Ik mocht hem gewoon niet meer, omdat hij voor Chelsea speelde."

In schril contrast hiermee hebben Sancho en Nelson onthuld dat ze een WhatsApp-groep hebben met een paar andere spelers, wat tot bemoedigende, vriendelijke concurrentie leidt.



Over zijn Bundesliga-rivaal gesproken, vertelde Sancho aan BBC Sport: "Ik heb liefde voor hem, hij heeft liefde voor mij. We blijven elkaar gewoon pushen. Als ik het goed doe in het weekend, denk ik dat het hem pusht. Het motiveert ons allebei. Ik zie graag dat Reiss het goed doet en ik weet zeker dat hij het leuk vindt om te zien dat ik het goed doe, dus het is goed."

Als Hudson-Odoi een overstap naar Bayern München maakt, zullen hij en Sancho felle rivalen zijn en strijden in een van de grootste wedstrijden in Duitsland, Der Klassiker.

Maar in plaats van een vriendschap te vernielen en Engeland te belemmeren, zou het waarschijnlijk het beste uit beide tienersensaties halen - en hem zien toegevoegd worden aan een groepsch van ambitieuze jongeren met de wereld aan hun voeten.