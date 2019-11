Sancho naar Barcelona? Dortmund's wonderkind moet zich eerst bewijzen in de Champions League

De Engelse tiener presteert geweldig in Duitsland, maar in Europa staat hij pas op één goal en twee assists in elf duels.

Minstens een keer per week wordt Jadon Sancho in verband gebracht met een transfer naar een Europese grootmacht, want hij is momenteel één van de beste tieners in het mondiale voetbal.

De 19-jarige Engelse international lijkt voorbestemd voor de absolute top en dus staat hij op het verlanglijstje van een groot aantal clubs.

Ondanks zijn leeftijd heeft de Londenaar al meer dan vijftig duels in de achter de rug en kwam hij elf keer uit voor The Three Lions. In maart 2019 eindigde hij bovenaan Goal's NxGn-lijst van de beste tienertalenten ter wereld, voor Vinícius Júnior ( ) en Callum Hudson-Odoi ( ).

Als zijn naam wordt genoemd bij een transfergerucht, gaat het altijd om een mogelijke transfersom van boven de 100 miljoen euro. Mocht hij inderdaad voor zo'n prijs vertrekken uit Dortmund, dan hoort de jongeling meteen bij de tien duurste voetballers ooit.

Dat komt deels door het fenomenale seizoen dat Sancho in 2018/19 had. Het talent scoorde twaalf keer in de Bundesliga en niemand in die competitie gaf meer assists dan hij (zeventien). Dortmund is niet van plan om z'n meest waardevolle bezit goedkoop weg te doen en de club gelooft dat men voor de speler een transfersom kan krijgen zoals die van Ousmane Dembélé.

Dembélé forceerde in 2017 een transfer naar , maar ondanks die situatie wisten de Duitsers toch 105 miljoen euro te ontvangen vanuit Catalonië.

Hans-Joachim Watzke, de uitgesproken CEO van Dortmund, maakt geen haast om Sancho te verkopen. Toch geeft hij toe dat een vertrek onvermijdelijk kan zijn, aangezien hij continu aan de grootste clubs ter wereld wordt gelinkt.

"Met zo'n extreem getalenteerde speler als Jadon hoef je niet te doen alsof je niet met hem gaat praten als een club zich voor hem meldt", zei Watzke tegen Sky Deutschland.

"Misschien zegt hij dan dat hij onder bepaalde omstandigheden een overstap zou willen maken, en dan zullen we met elkaar in gesprek gaan."

"Ik kan niet garanderen dat hij hier voor altijd blijft. Ik kan alleen zeggen: we zullen blij zijn als niemand zich voor hem meldt."

Sancho heeft zich bewezen in de Bundesliga en hij speelde vrijdag een cruciale rol in de comeback van een 0-3 achterstand tegen Paderborn. De vleugelspeler scoorde vlak na rust en in blessuretijd gaf hij een prachtige voorzet waaruit het 3-3 werd.

Hij lijkt zijn problemen uit de beginfase van dit seizoen achter zich te hebben gelaten. Sancho kreeg intern een schorsing voor het te laat terugkeren van interlandverplichtingen en tijdens de oorwassing tegen (4-0) haalde Lucian Favre hem tien minuten voor rust al naar de kant. De trainer verklaarde na afloop dat dat vanwege zijn spel was: "Sancho was niet geblesseerd."

Ondanks zijn goede statistieken in de Duitse competitie (vier goals en zeven assists in 2019/20, red.) moet Sancho zich nog steeds echt gaan bewijzen in de .

Dat zou een struikelblok kunnen zijn voor iedere club die hem wil overnemen, omdat je van zo'n peperdure speler wel een bijdrage in Europa mag verwachten. Barcelona heeft in de Champions League nog weinig plezier beleeft aan Dembélé en de Spaanse grootmacht zal niet tweemaal dezelfde fout maken.

Woensdag speelt Sancho voor het eerst in Camp Nou en dat zou dus best een auditie voor zijn toekomstige werkgevers kunnen zijn. Barcelona is één van de clubs die regelmatig aan hem wordt gelinkt en daar zal men willen zien dat het talent goed genoeg is voor het allerhoogste niveau.

In Europees verband heeft Sancho nog niet zoveel indruk gemaakt als in Duitsland. In zijn eerste elf Champions League-wedstrijden voor BVB bleef de teller hangen bij slechts één treffer en twee assists.

Eerder dit seizoen verdiende de Engelsman een penalty tegen de Catalanen, maar hij werd die wedstrijd vooral herinnerd voor de enorme kans die hij verprutste om de thuisploeg op voorsprong te brengen.

Zijn enige Champions League-treffer tot nu toe was ruim een jaar geleden, toen in de poulefase met 4-0 opzij werd gezet.

Toen hij eerder dit jaar werd gevraagd naar de volgende stap in zijn carrière, zei Sancho dat hij zich niet met 'transfer talk' wilde bezighouden en dat hij zich volledig focust op zijn huidige club.

"Ik kan de toekomst niet voorspellen", reageerde hij tegen Viasport. "Ik bekijk het wedstrijd voor wedstrijd. Ik wil gewoon 100 procent geven voor ."

Mats Hummels gelooft dat zijn teamgenoot alles in zich heeft om de absolute top te halen, maar moet hij volwassener worden om de volgende stap te zetten.

Lees beneden verder

"Ik zie hem wel in bijna iedere ploeg ter wereld spelen", zei Hummels in gesprek met Sport Bild.

"Hoewel hij nog niet volwassen is, is Jadon nu al een fantastische voetballer. Zijn één-tegen-één, zijn snelheid... Hij houdt ervan om doelpunten voor te bereiden. Hij is een groot wapen dat nog veel beter kan worden."

Woensdag staat hij waarschijnlijk aan de aftrap in Barcelona, wat voor Sancho de perfecte gelegenheid biedt om te bewijzen dat hij het ook in de Champions League kan. En wie weet maakt het talent dan ook nog indruk op zijn toekomstige club.