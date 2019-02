Sancho gaat voor de wow-factor en volgt het voorbeeld van zijn held Ronaldinho

De tiener van Borussia Dortmund was als kind een groot fan van Ronaldinho en is nu zelf op weg naar een supersterrenstatus in de Champions League.

Jadon Sancho geldt inmiddels zelf als voorbeeld voor de jeugd, maar in gesprek met Goal en DAZN onthult hij dat hij vroeger zelf enorm opkeek tegen Ronaldinho. Op zijn achttienjarige leeftijd is het Engelse toptalent inmiddels goed op weg. In de zomer van 2017 nam hij de dappere beslissing om Manchester City te verruilen voor Borussia Dortmund en daar gaat het hem voor de wind.

Met BVB jaagt hij op de landstitel, hij is al A-international van zijn land en woensdagavond komt hij weer in actie in de Champions League, waar Tottenham Hotspur in het Wembley Stadium op Sancho en zijn teamgenoten wacht voor een clash in de achtste finale van het miljardenbal.

Sancho wordt geroemd om zijn snelheid en om zijn lef, wat hij ook aanwendde om als één van de eersten van zijn generatie landgenoten de overstap te maken naar het buitenland. Zelf geeft hij aan dat hij het deed om zo goed mogelijk te worden en de wens om de illustere voetstappen van zijn idool te volgen speelt ook een rol.

Aan Goal en DAZN vertelt hij het als volgt: "Hoe anderen erin staan weet ik niet, want ik kan alleen voor mezelf spreken, maar mijn situatie was dat ik zocht naar speeltijd. Ik wilde altijd prof worden zodat mensen naar me zouden kijken en 'wow' zeggen zoals ik naar Ronaldinho keek en zei 'wow, ik wil ooit zoals hij zijn'. Hopelijk haal ik dat niveau ooit en kijken spelers tegen mij op met dezelfde gedachte."

De vleugelspeler noemt het hebben van inspirerende voorbeelden van groot belang op de slagingskans van een speler. "Mijn rolmodel was Ronaldinho. Hoe hij mensen met gemak voorbij speelde en dingen deed die niemand anders kon in die tijd... Daarom was ik fan van hem", aldus Sancho, die weet dat hij ook veel te danken heeft aan zijn ploeggenoten en de mensen om hem heen.

De Engelsman is gezegend met ongelooflijk veel talent en heeft het geluk om met grote spelers samen te kunnen werken, geeft hij zelf aan. "Ik heb al met veel goede spelers mogen spelen. Raheem Sterling moet ik als een mentor noemen en Marco Reus is er zeker ook een. Ze zijn allemaal goede spelers, maar als ik hen niet persoonlijk zou noemen, zou het voelen alsof ik hen kwets."

De impact van die twee ervaren en creatieve aanvallers hebben hem geholpen om zijn spel verder te ontwikkelen. "Reus en Sterling hebben een grote impact op mijn leven. Het persoonlijke verhaal van Reus heeft me geholpen om volwassen te worden als speler. Hij voelt aan wanneer ik er lekker in zit en wanneer niet. Zo sprak hij ook met me voor ik scoorde tegen Frankfurt. Hij stelde me op mijn gemak en ik liet de zenuwen voor die belangrijke wedstrijd achter me."

Ook buiten het veld kunnen de twee het goed vinden, zoals Sancho überhaupt snel zijn draai heeft gevonden in Dortmund. "We praten veel en chillen samen. Dat is wat er zo goed is aan onze samenwerking. Het beperkt zich niet tot op het veld", aldus Sancho, die ook naar de buitenlandse competities kijkt om zich te laten inspireren door andere sterrenteams.

Niet geheel onverwacht dat hij vijfvoudig Ballon d'Or winnaars Lionel Messi en Cristiano Ronaldo beschouwt als twee van de beste spelers ter wereld en ook bij Paris Saint-Germain ziet Sancho genoeg spelers rondlopen waar hij van wil leren.

Gevraagd na de beste speler achter de vedettes van Barcelona en Juventus noemt Sancho een tweetal. "Neymar en Mbappé. Dat spreekt voor zich. Hun statistieken zijn ongelooflijk. Vooral die van Kylian Mbappé. Hij doet het erg goed en al helemaal als je bedenkt hoe jong hij nog is. Hij zet de toon voor alle jonge talenten, want hij doet belachelijk goede dingen. Hij won het WK, is gekroond als beste jonge speler ter wereld en hij kan nog veel meer winnen als hij zijn ding blijft doen."