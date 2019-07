Sancho, Foden en Vinícius Júnior schitteren in Goal's NxGn Squad Battle-team

Deze week kunnen FIFA-fans het met Squad Battles opnemen tegen een door Goal gemaakt team van spelers die deel uitmaakten van de NxGn top 50 van 2019.

Het Goal NxGn 2019 is deze week opgenomen in de Ultimate Team mode Squad Battle van FIFA 19. Voor dit team heeft Goal gebruik gemaakt van de beste spelers die in maart deel uitmaakten van de NxGn top 50. Dat is onze ranglijst van de vijftig grootste talenten die op 1 januari van dit jaar achttien jaar of jonger waren.

Ons team bestaat dus enkel uit veelbelovende talenten uit de voetbalwereld en FIFA-fans kunnen tot wel 1.800 Squad Battlepunten winnen door ons team te verslaan dat tot maandag 8 juli uit te dagen is. Dit is de ploeg waar je het tegen opneemt en waarom zij zijn uitgekozen voor ons team.

Aanvallers

Aan de rechterkant van onze driemansaanval staat niemand minder dan NxGn 2019-winnaar Jadon Sancho, die een geweldig seizoen kende bij en door ons is aangemerkt als grootste talent van het jaar.

Zijn Team of the Season-kaart is beangstigend sterk met een 96 rating, die mede tot stand is gekomen dankzij een 98 voor snelheid, een 95 voor schieten en een 97 voor passing. Daarmee is hij ook direct de beste speler van ons team.

Op de andere vleugel hebben we gekozen voor 's Vinicius Júnior. Hij eindigde als tweede in ons jaaroverzicht en zijn level 92 Future Stars-kaart plaatst hem boven Callum Hudson-Odoi, die als derde eindigde op onze lijst en in dit team op de reservebank plaatsneemt.

In de spits staat Moise Kean met een 72 rating. Het aanvallende trio heeft weinig chemie, maar het team heeft wel veel snelheid op de vleugels en Kean doet het toch heel behoorlijk op het spel, ook al heeft hij slechts een zilveren kaart.

Middenvelders

Centraal op het middenvelder staat Sandro Tonali van Brescia samen met Morgan Gibbs-White van . Tonali haalde de NxGn-lijst vanwege zijn grote talent en zijn debuut voor Italië. Hij is de defensieve middenvelder van ons team en is de enige die een -link heeft naar Kean.

Gibbs-White speelde afgelopen seizoen 31 wedstrijden voor Wolves en is in ons team geplaatst vanwege zijn chemie met de andere Premier League-spelers in onze opstelling.

Als linkermiddenvelder hebben we gekozen voor Alphonso Davies van , die op de zesde plaats eindigde in ons jaaroverzicht. Zijn Future Stars-kaart geeft hem een 97 voor snelheid en een dodelijke 92 voor schotkracht.

Aan de rechterkant van het middenveld staat niemand minder dan Phil Foden van . Hij eindigde als vierde in het NxGn-overzicht en met zijn Future Stars-kaart van level 88 doet hij het uitstekend. Bovendien zorgt hij voor chemie met Jadon Sancho in de aanval en Eric Garcia in de verdediging.

Verdedigers en Keeper

Onze driemansdefensie bestaat uit Ozan Kabak (Stuttgart), Ethan Ampadu van en Manchester City-jongeling Eric Garcia.

Kabak eindigde als veertigste op onze jaarlijkse lijst en maakte aan het begin van het seizoen 2018/19 voor indruk bij , dat hem voor elf miljoen euro verkocht aan Stuttgart. De verdediger zorgt voor chemie met Davies op het middenveld en hij heeft ook een directe verbinding met Bayern München-keeper Christian Fruchtl, die als vijftigste nog net een plekje had in de NxGn top 50.

Ampadu en Garcia eindigden respectievelijk op plek 14 en 15 en ze zijn opgenomen in het Squad Battle-team vanwege hun chemie met Gibbs-White en Foden voor zich. Waar Ampadu's Ultimate Scream-kaart een 99 geeft voor snelheid en fysiek, laat zijn 63 voor verdedigen te wensen over, waardoor onze doelman uit zal moeten blinken tegen jullie teams. Wie gaat de uitdaging aan?