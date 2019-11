Sancho en Reus onzeker voor clash tegen Bayern München

De Duits international kampt met een enkelblessure, terwijl de Engelse vleugelaanvaller last heeft van zijn hamstrings.

Het is hoogst twijfelachtig of Marco Reus en Jadon Sancho zaterdag in actie kunnen komen tijdens de kraker tussen en , zo bevestigt BVB-trainer Lucien Favre.

Reus ontbrak dinsdag al tijdens de 3-2 zege op in de , terwijl Sancho in de tweede helft een kwetsuur aan zijn hamstrings opliep.

De twee scoorden samen acht van Dortmund's 23 competitietreffers, terwijl de Engelsman ook nog eens goed was voor vijf assists. Nu dreigen beide spelers de topper in de Allianz Arena te missen.

Favre's team hoopt de druk op koploper te houden, terwijl een zege op Bayern ook zorgt voor een voorsprong van vier punten op de aartsrivaal uit München.

Bayern ontsloeg deze week trainer Niko Kovac en wordt nu geleid door interim-trainer Hansi Flick, die nog nooit eerder eindverantwoordelijk was voor der Rekordmeister.

Voor hem zou het een mooie opsteker zijn als Reus en Sancho niet meedoen en Dortmund is niet van plan om risico te nemen als de tests vrijdag slecht uitpakken.

"We moeten het afwachten", aldus Favre in een persconferentie. "We weten nu nog niet of ze vrijdag mee kunnen trainen. We kunnen hen voor dit duel goed gebruiken, maar het is wel een voorwaarde dat ze volledig fit zijn."

Bayern is een echte angstgegner voor Dortmund, dat al sinds april 2014 niet meer wist te winnen in München. De twee laatste duels eindigden zelfs in 5-0 en 6.0 voor de regerend landskampioen.

Favre weet echter dat zijn ploeg in een opwaartse spiraal zit na drie zeges op rij. Daarmee gaf zijn ploeg antwoord op een voorgaande matige reeks van acht duels met slechts twee zeges. Zaterdag mikt hij weer op winst.

Lees beneden verder

"We zijn altijd positief gebleven en hebben vooruit gekeken. Het was een lastige fase en als we uit ergens gelijk spelen, is het al een ramp. Toch was het niet zo slecht als werd beweerd."

"In München was het de afgelopen vijf jaar erg zwaar voor ons, maar we hebben niets te verliezen. We hebben veel respect voor Bayern. Ze zijn een topteam, maar bang voor hen zijn we niet."

Sportief directeur Michael Zorc kijkt ook uit naar der Klassiker. "Het is een heel belangrijke wedstrijd tussen twee grote clubs. Voor veel mensen zelfs het mooiste duel van het seizoen omdat het zo bepalend is voor de toekomst."