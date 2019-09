Sancho baalt van lage rating in FIFA 20

EA Sports maakte maandag de ratings bekend van FIFA 20 en Jadon Sancho is niet tevreden met zijn beoordeling.

De buitenspeler van vindt dat hij op het gebied van passing veel te laag is beoordeeld door de makers van het spel, zo laat hij weten op sociale media.

De release van FIFA 20 vindt pas later deze maand plaats, maar zoals gebruikelijk heeft EA Sports in aanloop naar de onthulling van het spel de spelersbeoordelingen naar buiten gebracht. De ratings leiden ieder jaar tot veel discussie en dat geldt ook in het geval van Sancho.

De buitenspeler heeft een uitstekend seizoen achter de rug en zag zijn algemene rating omhoog schieten naar 84. De negentienjarige dribbelaar wordt op het gebied van passing slechts met 77 beoordeeld. Sancho is het daar niet mee eens en geeft op Twitter aan dat hij van mening is dat hij net zo goed kan passen als dribbelen, waarvoor hij een rating van 90 krijgt.

Sancho was vorig seizoen goed voor twaalf doelpunten en veertien assists. Hij is ook dit seizoen weer goed van start gegaan. In zijn eerste drie wedstrijden tekende hij voor twee doelpunten en drie assists. Mede door zijn goede vorm is zijn rating ver omhoog gegaan ten opzichte van vorig jaar, toen hij bij de release van FIFA 19 genoegen moest nemen met een rating van 72.

Landgenoot Eric Dier is ook niet blij met zijn beoordelingen. "Ik weet nu al dat ze geen respect zullen hebben voor mijn snelheid", liet de middenvelder weten bij Spurs TV . Samen met Davinson Sánchez keek hij naar zijn ratings in FIFA 20. "Als jouw snelheid 74 is, kijk ik eerlijk gezegd niet erg uit naar mijn beoordeling. Mijn snelheid is 54 en met dribbelen zit ik op 65, dat slaat nergens op." Dier krijgt in FIFA 20 een rating van 79, terwijl Sánchez iets hoger scoort: 83.