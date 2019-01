Sánchez geniet van kwaliteiten Ajacieden: "De wereld ligt aan hun voeten"

Davinson Sánchez ruilde Ajax in de zomer van 2017 in voor Tottenham Hotspur, maar dat betekent niet dat de Colombiaan zijn oude club niet meer volgt.

Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong worden vandaag de dag in verband gebracht met een transfer naar een buitenlandse topclub. Sánchez ziet de verdediger en middenvelder van Ajax wel in de Europese top belanden. Beide Ajacieden worden onder meer gelinkt met Barcelona.

Sánchez verwacht dat het duo bij een overstap wel even moet wennen. "Het is moeilijk als je het over een club als Barcelona hebt. Je verandert van een omgeving waar je onmisbaar bent en elke wedstrijd negentig minuten kunt spelen, naar een plek waar je moet concurreren met de beste spelers ter wereld", legt hij in gesprek met La Vanguardiauit.



Sánchez is er echter van overtuigd dat De Ligt en De Jong de stap aankunnen. "Vanwege de kwaliteiten die zij hebben, kunnen ze zo'n stap rustig maken, het vertrouwen winnen en ook belangrijk zijn. Ajax heeft hen een bepaalde filosofie meegegeven die hen nu identificeert. De wereld ligt aan hun voeten en ze kunnen met iedereen de strijd aangaan. Ze hebben een grote toekomst."



De 21-jarige De Jong wordt voornamelijk in verband gebracht met Paris Saint-Germain en Barcelona, terwijl over de 19-jarige De Ligt eveneens geruchten zijn omtrent een overstap naar onder meer Juventus. De Jong ligt nog tot medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA, terwijl De Ligt tot de zomer van 2021 verbonden is aan de Amsterdammers.