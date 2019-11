Samuel Umtiti: "Terug naar Lyon is een mogelijkheid"

Samuel Umtiti heeft de deur open gezet voor een terugkeer naar Olympique Lyonnais, de club waar hij zijn voetballoopbaan begon.

Tijdens de afgelopen transferperiodes is er regelmatig gespeculeerd over de toekomst van de Fransman bij . Zo is zijn naam sterk in verband gebracht met .

Umtit heeft echter niet de wens uitgesproken om te vertrekken bij Barcelona, ondanks de grote concurrentie op zijn positie.

In gesprek met Team Orange Football wordt Umtiti gevraagd naar zijn toekomstplannen: "Ik wil graag coach worden."

"Ik maak aantekeningen van degenen onder wie ik heb gewerkt, van hun trainingssessies en wat ze doen. Terug naar Lyon is een mogelijkheid, als speler of als coach."

Umtiti werd in 2016 voor 25 miljoen euro door Barcelona overgenomen van Olympique Lyonnais. De Franse WK-winnaar speelde tot dusver 101 wedstrijden voor de club en was daarin twee keer trefzeker en gaf één assist.