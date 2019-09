Samuel Eto'o kondigt afscheid aan: "Op naar een nieuwe uitdaging"

Samuel Eto'o stopt met voetballen, zo lijkt op te maken uit een bericht op Instagram.

De Kameroense spits plaatste in de nacht van vrijdag op zaterdag een foto op sociale media met een tekst die doet vermoeden dat hij zijn laatste wedstrijd op profniveau heeft gespeeld.

"Dit is het einde, op naar een nieuwe uitdaging. Ik wil iedereen bedanken", aldus de 38-jarige aanvaller op Instagram.

Lees beneden verder

Eto'o zat zonder club nadat hij eerder dit jaar de deur bij Qatar SC achter zich dicht trok. Hij mag zich topscorer aller tijden van Kameroen noemen, werd vier keer uitgeroepen tot Afrikaans Voetballer van het Jaar en werd topscorer aller tijden van de Afrika Cup.

Eto'o kwam op jonge leeftijd terecht bij . Hij wist nooit door te breken in het Santiago Bernabéu en kwam na verhuurperiodes uit bij Real Mallorca, waar hij naam maakte. In 2004 verdiende hij een transfer naar en in het Camp Nou beleefde hij zijn beste jaren. Ook bij ging het hem goed af, waarna hij zijn loopbaan begon af te bouwen.

De drievoudig -winnaar speelde na zijn tijd bij Inter nog voor Anzhi Makhachkala, , , , Antalyaspor, Konyaspor en Qatar SC. Hij kwam in totaal 118 keer uit voor de Ontembare Leeuwen en scoorde daarin 56 keer. In zijn ruim 700 officiële wedstrijden maakte hij meer dan 350 doelpunten.