Samuel Eto'o geeft duidelijk transferadvies aan Salah

Mohamed Salah wordt iedere transferperiode gelinkt aan een overstap en ook deze zomer lijkt daarop geen uitzondering te vormen.

De aanvaller van , momenteel op de Afrika Cup actief met de nationale ploeg van Egypte, wordt vaak in verband gebracht met grootmachten en . Samuel Eto'o weet wel voor welke club hij zou kiezen als hij Salah was.

De oud-spits was bij beide Spaanse topclubs actief en heeft zodoende een goed beeld wat Salah in Madrid en Barcelona kan verwachten. "Barcelona zou een betere keus zijn", zegt Eto'o in gesprek met de BBC. "Real bood mij de kans om Afrika te verlaten. Maar ik ken ook de stijl van Barcelona. Ik denk dat die stijl beter bij hem past."



Met name Real werd in het verleden vaak in verband gebracht met de aanvaller. Ook deze transferperiode zou de grootmacht belangstelling hebben voor de sterspeler van Liverpool. Eto'o zou een transfer naar de Koninklijke een mooie vervolgstap vinden voor Salah, ook aangezien LaLiga volgens de oud-prof sterker is dan de Premier League.



"Als hij de kans krijgt om in Spanje te voetballen, de beste competitie ter wereld, dan moet hij dat doen. Dan zou ik echter wel kiezen voor Barcelona. Mohamed heeft alles om een van de beste spelers ter wereld te zijn", besluit Eto'o. Salah sloot zich in de zomer van 2017 aan bij Liverpool en staat nog tot medio 2023 onder contract op Anfield.