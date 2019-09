Samuel Chukwueze, de rijzende ster van Villarreal die fan is van Robben

De Nigeriaanse international praat met Goal over zijn Nederlandse idool, tegenover Lionel Messi staan en zijn opmerkelijke weg naar El Madrigal.

Als de moeder van Samuel Chukwueze haar zin had gekregen, dan was haar zoon nooit een profvoetballer geworden.

Op zijn twintigste is de vleugelspeler van één van de meest veelbelovende jonge talenten van Europa. Een speler die met zijn vaardigheden op de radar van de grootste clubs van het continent is gekomen. Hij is één van de grootste talenten in LaLiga en een toekomstige ster van het Nigeriaanse nationale team.

Chukwueze's carrière zit in de lift, maar hij was al bijna beëindigd voordat hij was begonnen.

"Mijn moeder probeerde me altijd te laten stoppen met voetballen", vertelt Chukwueze in een exclusief en uitgebreid interview met Goal. "Ik hield van jongs af aan van voetballen, maar zij probeerde me tegen te houden. Dan liet ze mij thuisblijven, zodat ik me op school kon richten."

Chukwueze's grootvader had op lokaal niveau gevoetbald, hij was net als zijn kleinzoon een linkspoot. Maar toen de kleine Samuel zich aangetrokken voelde tot het spel en voetbalde op keiharde oppervlakken bij zijn school in Umuahia, in het zuidoosten van Nigeria, was de weerstand groot.

"Op school was ik een goede leerling", vertelt hij. "Maar als je iets zó leuk vindt en je krijgt er veel passie voor, dan ligt daar steeds meer je focus. De aandacht voor school wordt minder. Ik was geobsedeerd door het voetballen."

"Soms ging ik naar de training en kwam ik laat thuis. In zo'n situatie wist ik dat ik gestraft zou worden. Ze zeiden dan dat ik buiten moest slapen. Mijn moeder zei dat ik niet meer binnen mocht komen!"

"Mijn oom zei dan: 'Samuel, je moet daarmee stoppen en je focussen op school'. Maar ik luisterde niet. Op een dag hebben ze mijn schoenen verbrand! Al mijn trainingsspullen hebben ze verbrand, zodat ik niet meer kon gaan."

Een behoorlijk extreme reactie, maar het verhaal kreeg wel een gelukkig einde. Een tijdje later, volledig uit het niets, zou Chukwueze doorbreken.

"Ik stopte een tijdje met voetballen", vertelt hij. "Maar op een ochtend vertelde één van mijn vrienden dat er een 'screening' zou zijn, waar ze spelers zouden selecteren voor een toernooi in Portugal."

"Eerst zei ik dat ik geen interesse had, omdat ik wist dat mijn familie me toch niet liet gaan. Hij zei dat hij naar mijn huis zou komen, maar ik smeekte hem om dat niet te doen. Maar hij kwam toch langs, om 6 uur 's ochtends!"

"Mijn moeder, die dus niet van voetbal houdt en mij niet wilde laten voetballen, was degene die de deur opende."

"Ze maakte me die ochtend wakker, ik was zo verbaasd", gaat Chukwueze verder. "Ze zei dat mijn vriend er was om me op te halen. Ik wilde niet mee, maar mijn moeder zei dat ik mijn schoenen moest pakken en het huis moest verlaten. Ik was zo verrast!"

"De persoon die mij eerder bij het voetbal weghield was degene die mij naar die screening pushte. Ze zei dat God haar had verteld: 'Je moet die jongen toestaan om te spelen'. Daar ben ik ontzettend blij mee."

De screening, zoals Chukwueze het noemt, was voor de Diamond Football Academy, de grootste in Umuahia. En het begin verliep niet helemaal volgens plan.

"De coach vertelde me dat ik te laat was", herinnert hij zich. "Ze hadden al genoeg spelers."

"Ik stond buiten te wachten op mijn vriend, zodat we naar huis konden gaan. Maar de manager van de Academy had tegen de coach gezegd dat hij mij moest laten meetrainen, zodat ze konden zien hoe goed ik was."

"Ik speelde maar een paar minuten mee en ik liet genoeg zien om indruk op hen te maken. Dat was het begin van mijn carrière."

"Ik werd topscorer van de Academy, ik mocht mee naar Portugal en daar werd ik topscorer van het toernooi. Vanaf toen ging het alleen maar beter."

De opkomst van Chukwueze ging snel. In 2015 was hij de sleutelspeler in de ploeg die het WK Onder-17 in Chili won. Een toernooi waar ook spelers als Christian Pulisic, Éder Militão en Trent Alexander-Arnold actief waren.

"Ik speelde gewoon voor mijn plezier en ik genoot ervan", zegt de Nigeriaan. "Ik had nooit gedacht dat het me overaal naartoe zou kunnen brengen."

Twee jaar later was het talent klaar voor de overstap naar Europa. Meerdere clubs hadden interesse. Chukwueze ging langs bij , Sporting Clube de Portugal, Paris Saint-Germain en RB Salzburg, terwijl ook interesse had.

Zijn voorkeur ging echter uit naar Villarreal en dus vertrok de toen 18-jarige Chukwueze naar Spanje.

Het was moeilijk voor hem om zich aan te passen. Chukwueze koos ervoor om niet in Villarreal's Academy te gaan wonen, zoals veel jeugdspelers doen. Hij trok in bij een teamgenoot.

"Ik wilde onafhankelijkheid", legt hij uit. "Ik wilde leren koken voor mezelf en voor mezelf zorgen. Ik was alleen gekomen en ik wist dat ik snel volwassen moest worden."

De aanvaller herinnert zich dat hij aanvankelijk worstelde met de Spaanse taal, vooral als het om eten ging.

"Ik wist eerst helemaal niet wat ze mij voorschotelden en ik hield er niet echt van!" lacht hij. "Het vlees... er lag overal bloed omheen!"

"Maar ik pas me aan, ik heb geleerd om het lekker te vinden. Ik houd van Spanje. Mijn Spaans wordt steeds beter, al versta ik het beter dan dat ik het zelf kan spreken."

Bij Villarreal werd hij al snel goede vrienden met Pau Torres, een lange centrumverdediger die hem gevolgd is naar het eerste elftal. De nu 22-jarige Torres liet Chukwueze meerijden naar de training en hij hielp hem met taal- en culturele problemen.

De coaches waren ondertussen erg onder de indruk door wat ze zagen. Chukwueze had heel veel snelheid, met zijn dribbels maakte hij iedere verdediger bang en zijn eindproduct was ook goed. Door vanaf rechts naar binnen te snijden naar zijn linkervoet, deed hij de technische staf denken aan Arjen Robben. En dat maakt het talent heel trotst, zo blijkt.

"Hij is een koning voor mij", zegt Chukwueze over de Nederlandse icoon. "Robben is de perfecte voetballer. Ik heb zoveel filmpjes van hem gekeken op YouTube en er zijn zoveel dingen die ik nog kan leren door hem te bekijken."

"Op weg naar wedstrijden kijk ik nog steeds naar filmpjes van Robben, met zijn dribbels en zijn goals. Hij is één van de allerbeste spelers en hij is mijn inspiratie."

"Ik ben natuurlijk graag mezelf en je moet ook jezelf zijn, maar van iemand als Robben moet je ook leren. Wat een speler!"

Chukwueze's profdebuut voor Villarreal was in september 2018, in een -wedstrijd in El Madrigal tegen de Rangers van manager Steven Gerrard. "Een droom kwam uit", zegt hij.

Sindsdien kwam de nieuweling wekelijks in actie. Zijn eerste doelpunt maakte hij in de tegen Almería en aan het einde van het seizoen stond de teller op acht treffers in 37 optredens.

Eén van die goals was tegen het machtige , tijdens de krankzinnige 4-4 waarbij hij Jordi Alba een loodzware avond bezorgde. In blessuretijd leidde Villarreal nog met 4-2, maar Lionel Messi sleepte er voor Barça nog een punt uit.

"Dat was mijn beste moment in het eerste elftal", zegt Chukwueze. "Maar toch was ik na de wedstrijd niet tevreden, omdat we niet hadden gewonnen."

"Ik ben geen goede verliezer. Die nacht kon ik niet slapen. Soms doet Messi gewoon wat Messi doet. Volgens mij speelde hij die avond niet in hetzelfde stadion als de rest van ons!"

Opmerkelijk genoeg begon dit seizoen met alweer een 4-4 in El Madrigal, mede dankzij een goal van Chukwueze tegen Granada. Zondag werd er met 2-2 gelijkgespeeld tegen . Opnieuw een wedstrijd die de thuisploeg had kunnen en moeten winnen.

Consistentie is nog wel een issue. Villarreal eindigde dit voorjaar slechts als veertiende in LaLiga en op een bepaald moment kwam degradatie zelfs even dichtbij. Nu, na drie speelronden, staat men zonder overwinning zestiende. Chukwueze vindt echter dat de doelstelling veel hoger moet zijn dan alleen lijfsbehoud.

"We kunnen gaan meedoen om de -plaatsen, denk ik", aldus de Afrikaan. "Het team is er klaar voor. We moeten alleen consistenter ons beste niveau laten zien."

En hoe zit het met de lange termijn, met zijn eigen toekomst? Scouts zitten niet stil en onder meer houdt zijn verrichtingen in de gaten. De verwachting is dat Chukwueze vroeg of laat zal vertrekken.

Hij houdt van en Douglas Costa in het bijzonder. "Als ik FIFA speel op de PlayStation en ik speel niet met Villarreal, dan kies ik Juve", lacht hij. De middenvelder heeft echter geen haast.

"Ik weet dat ik de goede kant op ga. Ik ben gewoon blij om te voetballen en te zien waar dat mij naartoe brengt. Ik probeer altijd het grotere plaatje te zien en geduldig te blijven. Ik ben niet iemand die meteen alles wil hebben. Het is goed dat ik kleinere stappen neem op weg naar iets groters."

"Ik houd gewoon van voetballen en van trainen. Als ik 's ochtends wakker word, wil ik meteen tegen een bal trappen. Het geeft me zoveel plezier."

Met zo'n houding en met de kwaliteiten die hij heeft, kan deze jongen het ver schoppen.

Eén ding is in elk geval wel zeker; zijn moeder zal nooit spijt krijgen dat ze van mening veranderde.