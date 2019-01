Sam Larsson bijt van zich af: "Moet ik dat serieus nemen?"

Sam Larsson erkent dat de landstitel een moeilijk verhaal wordt voor Feyenoord.

In december liep de Rotterdamse club tegen puntverlies aan in de wedstrijden tegen Fortuna Sittard (0-2) en ADO Den Haag (2-2). De Zweedse aanvaller zegt in gesprek met Voetbal International dat de tegenvallende resultaten hard aankwamen.

"Frustrerend voor iedereen. Voor de fans, de medewerkers op kantoor, de directie, de commissarissen en ook voor ons als spelersgroep. Juist na een periode waarin we hadden laten zien waartoe we in staat zijn, gaat het fout tegen Fortuna Sittard en ADO Den Haag", aldus Larsson, die niet kan verklaren waarom het soms minder gaat bij Feyenoord.



"We hebben de KNVB beker gewonnen en de Johan Cruijff Schaal. Twee van de drie prijzen die je kunt winnen. Neem je dat als maatstaf, was het een geweldig jaar, alleen is het wel zo dat we niet dichter bij PSV en Ajax zijn gekomen", vervolgt Larsson, die toegeeft dat de andere twee teams ver voorstaan op de ranglijst. Ook baalt de Zweed van de vroege uitschakeling in Europa.



Larsson kreeg afgelopen jaar ook regelmatig kritiek te verwerken. "Ik was niet zo slecht als iedereen deed voorkomen en misschien speel ik de laatste weken ook wel niet zo goed als men doet geloven. Moet ik al die kritiek serieus nemen? Tegen beeldvorming valt niet te vechten. (...) Voor de interlandbreak in november heb ik een aantal mindere wedstrijden gespeeld. Oké, om eerlijk te zijn, I've played like shit , toen was die vorm er duidelijk niet."