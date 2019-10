Salgado: "Luka Jovic heeft tijd nodig bij Real Madrid"

Volgens voormalig Real Madrid-verdediger Míchel Salgado is Luka Jovic een "geweldige spits", maar heeft hij tijd nodig om zich aan te passen.

Jovic werd afgelopen zomer voor zestig miljoen euro overgenomen van en speelde tot dusver zeven wedstrijden voor de Koninklijke , maar wist daarin nog niet te scoren.

"Hij is een jonge speler. Als hem heeft vastgeleged, heeft dat met iets te maken. Hij is een geweldige speler voor Eintracht Frankfurt geweest, veel doelpunten, geweldige aanvallende kwaliteit", vertelt Salgado, die tien jaar voor de Madrilenen speelde, in gesprek met Omnisport .

"Het is bekend dat Real Madrid een 'negen' nodig had, een spits. Benzema is een andere 'negen', een speler die ballen vasthoudt, de combinatie kiest boven de afronding. Jovic moet nog leren, hij is een jonge speler en Real Madrid is een team met veel druk. Hij heeft tijd nodig. Hij heeft die tijd, we weten dat hij een geweldige spits is."

Real gaat na acht wedstrijden aan kop in LaLiga, daar het de enige ploeg is die nog ongeslagen is. Toch verloopt het seizoen niet vlekkeloos voor het elftal van Zinédine Zidane. De Fransman heeft veel kritiek gekregen, vooral na de 3-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de eerste groepswedstrijd in de .

"Er is altijd kritiek bij Real Madrid. Een club die afhankelijk is van onverwinningen, een gigantische club", stelt Salgado. "Met veel druk, maar ik denk dat de resultaten van de laatste twee wedstrijden het team hebben gekalmeerd."

"Zidane verdient het respect van ons allemaal, hij won drie Champions Leagues op rij. Iets dat niemand in de geschiedenis heeft bereikt en nu is een moeilijke positie zit na wat er vorig jaar is gebeurd. Het seizoen is net begonnen en ze staan op de eerste plek. We moeten ze laten werken. Ik ken Real Madrid, ik ben er bijna elf jaar geweest. Ik weet hoe het werkt en het is belangrijk dat de trainer en de spelers op dit moment rustig zijn."

"Zoals is al zei, het feit dat ze koploper zijn brengt rust over het team en het team zal vanaf nu enorm gaan groeien. Zidane verdient het vertrouwen van ons, supporters. Ik denk dat hij het geweldig doet."