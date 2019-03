Sala's moeder baalt van Cardiff City: "Ze moeten betalen"

Mercedes Taffarel, de moeder van Emiliano Sala, vindt het respectloos dat Cardiff City weigert de transfersom voor haar zoon te betalen aan FC Nantes.

Sala zou in januari voor vijftien miljoen pond de overstap maken van naar . Op 21 januari verdween het vliegtuig waarmee de Argentijn op weg was naar Wales echter van de radar. Het wrak met het lichaam van Sala werd bijna twee weken later teruggevonden. Twee maanden na het drama zit Sala's moeder nog steeds met veel vragen, maar ook met woede.



"Emiliano heeft in het bijzijn van de media, waar iedereen bij was, het contract ondertekend. Dus ze moeten betalen", zegt Taffarel in gesprek met L'Équipe. Nantes heeft nog steeds geen betaling ontvangen. "Of ik dat zie als een vorm van disrespect naar mijn familie? Ja. De situatie zou anders zijn geweest als hij niet echt had getekend."



De moeder van de 28-jarige speler begrijpt dat Nantes zelf ook wil uitzoeken wat er precies is gebeurd. "Maar ze moeten zich ook aan hun woord houden. Sala's handtekening kan niet zomaar worden uitgewist. Ja, ik ben boos, dat is wel zeker. Ze hebben niet goed voor hem gezorgd. Een speler die zó veel geld waard is... Ze hebben hem niet verzorgd zoals hij het verdiende."



Ondertussen is het onderzoek naar de toedracht van het vliegtuigongeluk nog steeds in volle gang. "Ik denk dat we voor het einde van dit jaar weten wat er precies is gebeurd. Ik wil gerechtigheid voor Emiliano en daarom moet ik vertrouwen hebben", aldus Taffarel. "We willen graag weten in welke omstandigheden hij is overleden. Was er sprake van nalatigheid op het vliegveld? Of van de piloot of de zaakwaarnemer? Ik wil gewoon gerechtigheid voor mijn zoon. De waarheid."