Salah's opvolger bij AS Roma Schick is een ramp

Patrik Schick werd aangeprezen als de nieuwe Zlatan Ibrahimovic, maar zijn carrière is in een vrije val geraakt.

Het nieuws van vorige week dat Patrik Schick is begonnen te werken met mentale coach Jan Muhlfeit kwam niet als een verrassing.

Sinds een overgang naar Juventus achttien maanden geleden niet van de grond kwam, is de carrière van de Tsjech is een vrije val geraakt. Zijn huidige werkgever AS Roma overweegt de 22-jarige deze maand op huurbasis te laten vertrekken in wanhopige hoop dat hun recordaankoop zijn verbrijzelde vertrouwen kan herstellen weg van de schittering van de schijnwerpers van het Stadio Olimpico.

Schick was lastig gevallen door Giallorossi-fans in de zomer van 2017 toen hij op de luchthaven van Fiumicino aankwam.

Het verlies van Mohamed Salah aan Liverpool had de supporters hard geraakt en hoewel Schick nauwelijks een één-op-één vervanger voor de Egyptische vleugelspeler was, werd verwacht dat de aanvaller een even grote impact zou maken in de Italiaanse hoofdstad. Hij had zichzelf een reputatie bezorgd als een van de meest veelbelovende jonge spelers in de Serie A na een sensationeel debuutseizoen bij Sampdoria.

Inderdaad, in slechts 1507 minuten in het Luigi Ferraris, en in slechts veertien basisplaatsen, had Schick elf keer gescoord.

Zijn prestaties waren zo indrukwekkend dat Antonio Cassano beweerde dat hij nog getalenteerder was dan Paulo Dybala.

Schick was lang, maar technisch uitstekend. Een snelle, innovatieve aanvaller. Hij dacht zo snel als hij bewoog.

Juventus-directeur Pavel Nedved was verpletterd, niet in staat om te vermijden zijn landgenoot te vergelijken met een van zijn voormalige teamgenoten.

"Schick heeft een geweldige toekomst voor zich", vertelde de Tsjechische legende aan Denik. "Op dit moment heeft hij niet de spieren, maar je kunt je hem in twee of drie jaar voorstellen."

"Hij herinnert me aan Zlatan Ibrahimovic omdat hij zo was toen hij naar Juve kwam. Hij had ook niet de spieren."

"Toen kreeg Zlatan spieren en veranderde hij in een spits van wereldklasse. Schick is ook dit soort spits: geweldige voeten, lang en snel."

"Als Patrik zichzelf blijft verbeteren, kan hij ook een spits van wereldklasse worden."

Het plan was voor hem om dit in Turijn te doen.

Schick's transferclausule was 25 miljoen euro, maar Juve stemde ermee in om 30 miljoen euro te betalen, waar Sampdoria hun verzoek verwierp om de betalingen over drie jaar uit te spreiden.

Toen sloeg het noodlot toe, waarbij de artsen van Juve een klein hartprobleem ontdekten tijdens wat naar verwachting een routinematig medisch onderzoek zou zijn.

De transfer vertraagde meer dan een maand temidden van berichten dat Juventus probeerde de voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen en de spits een jaar te huren in plaats van hem definitief vast te leggen.

Sampdoria's uitgesproken voorzitter Massimo Ferrero was woedend.

"Het is een farce", zei hij tegen Secolo XIX. "Hij is niet gezond, hij is heel gezond. Wat ze hebben gevonden is het equivalent van een verkoudheid!"

"Sampdoria komt geen milimeter terug op de afspraken. De jongen is gezond, hij kan spelen, maar nu moeten we ons zorgen maken over wie geruchten heeft verspreid die het imago van een van de grootste talenten in het Europese voetbal zouden kunnen schaden."

"Als Juventus zich terug wil trekken, zullen we hem verkopen aan een van de andere vier clubs die klaar zijn om hem te kopen."

En dat is precies wat er gebeurde.

Toen Schick medio juli terugkeerde van vakantie, werd hij door zijn zaakwaarnemer, Pavel Paska, geïnformeerd dat Juve nog een medische test wilde.

"Ik vertelde hem dat ik nergens naartoe ging, dat het al op mijn zenuwen werkte en ik niet naar Turijn zou vliegen, het zou nutteloos zijn", legde hij uit.

"Het maakte me niet meer uit, ik was een beetje boos. De gesprekken waren overbodig en medio juli was mijn transferclausule van 25 miljoen euro niet meer van toepassing."

"Dus, wat mij betreft, kon de voorzitter van Sampdoria zijn prijs noemen en mijn waarde zo hoog mogelijk inzetten. Dat is wat hij deed, hij kreeg uiteindelijk een prijs van 42 miljoen euro."

"Toen ik tekende voelde ik grote opluchting dat ik me eindelijk alleen op mijn voetbal kon concentreren."

Die sensatie duurde echter niet lang. Kort nadat hij zijn debuut voor AS Roma had gemaakt werd hij buitenspel gezet door de eerste van een opvolging van lichte blessures.

Toen hij aan het spelen was, leek hij een goedkope imitatie van zijn vroegere zelf, langzaam en omslachtig aan de bal, gênant in paniek voor het doel.

Hij dwaalde ook het veld af, gedwogen om zijn toewijding aan Roma opnieuw te bevestigen na een mogelijke overstap naar een grotere club besproken te hebben, slechts enkele maanden nadat hij speler werd van de Giallorossi.

De hoop was dat hij zich meer thuis zou voelen in zijn tweede jaar in Rome, de vruchten zou plukken van een stressvrije zomer en hij maakte indruk tijdens de voorbereiding.

"Het ergste is achter me en ik hoop dat het beste om de hoek is", meende hij.

Het trieste feit van de zaak is echter dat Schick nog steeds worstelt, zowel fysiek als mentaal. In 44 wedstrijden voor Roma in alle competities maakte Schick slechts vijf doelpunten, zonder een enkele assist te geven.

Een groot deel van het probleem is dat hij niet altijd op zijn favoriete positie is gebruikt, waar trainer Eusebio Di Francesco hem vorig seizoen vaak inzette op de rechtervleugel.

Hij is ook gebruikt als nummer 10, maar zelfs Di Francesco heeft nu toegegeven dat het geen positie is waarin Schick uitblinkt.

Maar dan, Schick heeft er nooit uitgezien als volledig in staat om Edin Dzeko in de aanval te verdringen.

De Bosniër is de vertrouweling van de jongeling, maar is ook het grootste obstakel tussen hem en een regelmatige basisplaats.

Maar zelfs toen Edin Dzeko begin november door een blessure buitenspel stond, slaagde Schick er niet in om indruk te maken.

Het gevolg is dat het steeds mogelijker wordt dat hij nu voor de rest van het seizoen 2018/19 naar Sampdoria wordt teruggestuurd.

De man zelf heeft verklaard: "Ik heb geruchten gehoord, maar mijn ideeën zijn duidelijk: ik wil alleen hier blijven en laten zien wat ik kan doen."

Een tijdelijke terugkeer naar een vertrouwde en meer vergevingsgezinde omgeving is misschien precies wat hij nodig heeft.

Toen Nedved naar Schick in een Samp-shirt keek, zag hij Ibrahimovic zonder de fysieke kracht. Zoals het bleek, ontbrak het hem ook aan de mentale kracht van de Zweed.

Mislukte medische testen en fitnessproblemen hebben niet zonder meer hun tol geëist van de 22-jarige.

Hij is hersteld van zijn fysieke problemen. Maar mentale tegenslagen vereisen vaak meer tijd.

Zoals Di Francesco mijmerde: "Soms zijn er spelers die langer dan anderen nodig hebben om te settelen."

"We hebben allemaal gewacht tot hij zijn vorm en vertrouwen zou vinden."

Hopelijk kan Schick, met de hulp van Muhlfeit, beide herontdekken.