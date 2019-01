"Salah was beter dan Messi en Ronaldo in 2018"

Mohamed Salah "was beter dan Messi of Ronaldo in 2018" stelt Ian Rush, clublegende van Liverpool. Hij hoopt dat de Egyptenaar lang bij de club blijft.

Salah werd in de zomer van 2017 overgenomen van AS Roma en kroonde zich vorig seizoen tot topscorer in de Premier League met 32 doelpunten, waar hij in totaal 44 keer scoorde. Dit seizoen staat de teller na 31 wedstrijden op 19 doelpunten.

"Mo was fantastisch vorig seizoen. Voor mij was hij de beste speler ter wereld", vertelt Rush in gesprek met Liverpool Echo. "Hoe hij niet in een aantal teams van het jaar kwam, ik weet het niet. Hij was beter van Lionel Messi of Cristiano Ronaldo in 2018."

"Aan het begin van het seizoen was het moeilijker voor hem. Teams hadden hem een beetje door en zetten twee mannen op hem. Maar dat hij door het midden speelde heeft geweldig gewerkt. Hij is een betere, meer completere speler geworden. Op persoonlijk niveau zou hij misschien niet bereiken was hij vorig seizoen deed, maar als hij dertig keer scoort en Liverpool de titel wint heeft hij een nog beter seizoen gehad."

Fernando Torres en Luis Suárez gingen Salah voor als topscorer van de club, maar vertrokken op een gegeven moment. Rush hoopt dat bij Salah niet het geval zal zijn. "Mensen praten over Torres en Suárez, het waren geweldige spelers, maar ze waren er niet lang genoeg. Ik wil dat Mo veel langer blijft dan zij en een echte legende wordt hier."