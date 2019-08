Salah voorspelt: "Er komen meer strafschoppen voor mij, let maar op"

Mohamed Salah is naar eigen zeggen geen liefhebber van de VAR.

De aanvaller van ziet desondanks ook een onbedoeld voordeel in het gegeven dat discutabele discussies tijdens een wedstrijd uitvoerig kunnen worden geanalyseerd. Salah verwacht namelijk dat scheidsrechters veel vaker strafschoppen aan hem gaan toekennen.

"Ik houd er niet van, dat zal altijd mijn eerlijke antwoord zijn, altijd", antwoordt Salah op de vraag van CNN wat hij van de VAR vindt. "Ik houd van voetbal zoals het is, met fouten van scheidsrechters en met de agressie die spelers soms laten zien. Het is goed om spelers soms in bescherming te nemen bij gevaarlijk spel. Dat is in mijn optiek de enige reden dat er soms ingegrepen moet worden."

"Maar fouten van scheidsrechters en spelers horen wat mij betreft bij het voetbal. Dat maakt deze sport ook zo bijzonder", benadrukt Salah nog maar eens.

De Liverpool-aanvaller denkt dat de VAR in zijn voordeel gaat werken, ondanks zijn bezwaren. "Er gaan meer strafschoppen voor mij komen, let maar op." Salah kreeg afgelopen seizoen het verwijt dat hij regelmatig schwalbes zou maken, een beschuldiging die hij openlijk naar het rijk der fabelen verwees.

Liverpool veroverde afgelopen seizoen de en in de finale tegen kregen the Reds al in de eerste minuut minuut een strafschop op aangeven van de VAR. Tottenham-middenvelder Moussa Sissoko kreeg de bal tegen zijn hand in het strafschopgebied, waardoor arbiter Damir Skomina uiteindelijk naar de stip wees. Salah faalde vervolgens niet vanaf elf meter.