Salah opnieuw de beste van Afrika

Mohamed Salah is voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Afrika.

De Egyptenaar bleef teamgenoot Sadio Mané en Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang voor. Eerder stonden ook Hakim Ziyech en André Onana op de shortlist van 34 kanshebbers, maar het Ajax-duo viel vervolgens af. Alleen Salah, Mané en Aubameyang bleven toen nog over.



🇪🇬👑 K I N G M O 🇪🇬👑@MoSalah has been named CAF African Player of the Year for the second successive year. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ySmqzO4Xbq — Liverpool FC (@LFC) 8 januari 2019

Salah mocht de award vorig jaar ook in ontvangt nemen en ook toen eindigden Mané en Aubameyang op plaats twee en drie. De Gabonese spits van Arsenal was in 2015 de beste, toen hij nog voor Borussia Dortmund speelde, en een jaar later ging de titel naar Riyad Mahrez (Leicester City).Bij de verkiezing mochten de 56 bondscoaches en technisch directeuren van alle 56 leden van de Afrikaanse voetbalbond hun stem uitbrengen. Zij kozen Hervé Renard, de bondscoach van Marokko, als beste trainer van het jaar. De Fransman won de prijs ook al in 2012, als bondscoach van Zambia.