Salah ontloopt schorsing voor krakers tegen Arsenal en Manchester City

Mohamed Salah is 'gewoon' inzetbaar voor Liverpool in de aankomende toppers tegen Arsenal (zaterdag) en Manchester City (volgende week donderdag).

De aanvaller wordt niet bestraft voor zijn vermeende fopduik in de wedstrijd tegen Newcastle United van woensdag, zo maakt de Engelse voetbalbond (FA) bekend. In Engeland gingen stemmen op om Salah te schorsen nadat hij bij een 1-0 stand onderuit ging in de zestien. Paul Dummett licht contact met de linkerarm van de Egyptenaar, die theatraal naar de grond ging en de strafschop die volgde zelf benutte. Uiteindelijk boekte Liverpool een 4-0 overwinning.

Het disciplinair comité van de FA kwam donderdag bijeen en besloot om Salah niet te vervolgen. Volgens voormalig scheidsrechter Mark Halsey had dat wel moeten gebeuren, zo vertelt hij donderdag in de Daily Mirror . "Als het panel consistent is, moet Salah voor twee wedstrijden geschorst worden", zei Halsey, voordat de beslissing van de FA bekend werd.

"Dummett plaatst weliswaar zijn hand op de arm van Salah, maar de aanvaller van Liverpool hoeft niet op die manier naar de grond te gaan. Het is een duikeling. Vorig seizoen werden Oumar Niasse en Manuel Lanzini nog voor twee wedstrijden geschorst voor het 'misleiden van een wedstrijdofficial'. Salah ging net zo makkelijk naar de grond als zij deden."



Rafael Benítez, de trainer van Newcastle, was na afloop van de wedstrijd niet te genieten. "Een makkelijk gegeven strafschop veranderde de hele wedstrijd. Nu moet ik hier uitleggen waarom we vier tegendoelpunten kregen." Liverpool staat bovenaan in de Premier League, met zes punten voorsprong op nummer twee Tottenham Hotspur en zeven punten meer dan Manchester City.