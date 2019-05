Salah lyrisch over 'legende': "Zou het gaaf vinden als hij naar Liverpool kwam"

Mohamed Salah droomt van een hernieuwde samenwerking met Daniele De Rossi.

De aanvaller van speelde tussen 2015 en 2017 bij twee seizoenen samen met De Rossi en zou de Italiaanse middenvelder maar wat graag verwelkomen op Anfield.

De 35-jarige De Rossi speelde afgelopen weekend zijn laatste wedstrijd voor Roma en is zodoende vrij om te gaan en staan waar hij wil. Salah heeft een hoge pet op van de Italiaan en ziet een hernieuwde samenwerking helemaal zitten. "Ik zou het enorm leuk vinden als hij naar Liverpool kwam", zo vertelt de Egyptische sterspeler van the Reds aan Sky Italia.



"Hij is behalve een goede vriend ook een legende. Ik weet niet wat ik meer over hem kan zeggen", aldus Salah, die afgelopen weekend aan de buis gekluisterd zat toen De Rossi na achttien seizoenen trouwe dienst tegen zijn laatste wedstrijd voor Roma speelde. "Ik heb gezien hoe de supporters afscheid namen van hem. Hij is een legende voor de club en het Italiaanse voetbal."



"Hij heeft werkelijk alles gegeven voor Roma. Hij heeft zichzelf altijd opgeofferd voor het team. Ik wil hem bedanken en zeggen dat ik van hem houd", vervolgt Salah zijn ongekende lofzang over De Rossi. "Ik zou het zo gaaf vinden als hij naar Liverpool kwam. Ik weet niet of het überhaupt mogelijk is, maar ik zou in elke ploeg graag met hem willen voetballen. Hij is een geweldige speler en een legende. Hij is meer dan welkom hier."