Salah kan weer een record grijpen: "Leuk, maar de Premier League is belangrijker"

Mohamed Salah benadrukt dat hij meer waarde hecht aan het beëindigen van de titeldroogte dan aan het winnen van individuele onderscheidingen.

Liverpool won de titel al 29 jaar op rij niet en de Egyptische vleugelspeler is vastbesloten om die tendens dit seizoen te keren. Als de 26-jarige woensdag scoort, is hij officieel de speler die als allersnelste vijftig keer scoort in de Premier League. Nu is dat record in handen van Alan Shearer (Newcastle United), die het in 66 duels flikte. Salah kan het in competitieduel 64 al bewerkstelligen.

Indien hij niet tot scoren komt, heeft hij nog een kans als Liverpool het zondag opneemt tegen Everton. Toch is het niet iets wat Salah heel erg bezig houdt. De koplopers van de Premier League verdedigen momenteel één punt voorsprong op Manchester City en daar is de Egyptenaar drukker mee. "Het zou mooi zijn om nummer 50, 51 en 52 te scoren. Ik push mezelf altijd om meer te scoren en beter te preseteren", begint Salah zijn relaas bij Sky Sports.

"Natuurlijk zijn records leuk, maar voor mij is de Premier League nu belangrijker. Het is een heelbelangrijke week. We spelen drie wedstrijden in acht dagen en als we het goed doen, staan we nog steeds aan kop en dat is belangrijk voor ons. Daarna zijn er nog slechts negen wedstrijden te spelen en krijgen we tijd om te herstellen en ons daarop voor te bereiden."

Sinds Salah AS Roma in de zomer van 2017 verruilde voor Liverpool, heeft hij een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In zijn eerste seizoen werd hij topscorer met 32 duels en eindigde hij op de zesde plaats in de verkiezing van de Ballon d'Or. Ook in zijn tweede jaargang verloopt het voorspoedig. De vleugelspeler staat op 17 competitietreffers en is daarmee gedeeld topscorer met Sergio Agüero van Manchester City.

Ondanks die indrukwekkende cijfers ziet hij zichzelf toch vooral als een vleugelaanvaller en niet als een spits. "Ik heb dit seizoen vaak in de punt van de aanval gestaan, maar ik speel ook nog aan de zijkant en heb veel goals gescoord vanuit die positie. Ik beschouw mezelf niet graag als een nummer 9, want met mijn manier van spelen gaat het meer om dribbelen dan om ballen vasthouden en fysieke kracht. Ik wil het team helpen en ben blij dat ik weer bij de topscorers in de Premier League sta."