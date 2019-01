'Sala stuurde een bericht en vertelde dat hij bang was'

Emiliano Sala heeft vanuit het vliegtuig dat maandag spoorloos verdween berichtjes gestuurd naar vrienden en oud-teamgenoten.

De voetbalwereld vreest het ergste voor Sala en de rest van de inzittenden van het vliegtuig dat maandagavond van de radar verdween. De spits was van zijn oude club Nantes op weg naar zijn nieuwe werkgever Cardiff City toen het toestel het hoogstwaarschijnlijk begaf. Er sijpelen steeds meer berichten door die suggereren dat het vliegtuig te wensen overliet.



Diego Rolan, voormalig ploeggenoot van Sala bij Girondins Bordeaux, laat dinsdag aan 1010AM Radio weten dat de aanvaller een opvallend bericht verstuurde. "Emiliano stuurde een vriend een bericht vanuit het vliegtuig en vertelde hem dat hij bang was. En dat als ze hem niet zouden vinden, zijn vriend zou weten wat er zou zijn gebeurd", aldus Rolan.



Olé heeft een vermeend WhatsApp-bericht van Sala inmiddels gedeeld: "Hey, kleine broers, hoe gaat het? Ik zit hier nu in het vliegtuig en het lijkt uit elkaar te vallen. Ik ga nu naar Cardiff. Gek, morgen beginnen we al en 's middags trainen. Laten we zien wat er gebeurt. Als jullie over anderhalf uur niets meer van me horen, moeten jullie me zoeken. Ik ben echt zo bang!"



Eerder op de dinsdag doken al de geruchten op dat Sala had gesproken over de slechte staat van het vliegtuig met zijn ex-ploeggenoten bij Nantes. 20 minutes meldde dat Sala zijn vrees over het vliegtuig had gedeeld met Nicolas Pallois. Na de heenreis naar Nantes zou de aanvaller aan zijn vriend en voormalig ploeggenoot zijn zorgen hebben geuit over het toestel waar hij eerder ook mee had gevlogen. Pallois zou Sala maandag naar het vliegveld hebben gereden toen de vermiste aanvaller zijn angst deelde.



Het vliegtuig is vanaf maandag niet meer teruggezien. De zoektocht is dinsdag gestaakt vanwege de duisternis en wordt woensdagochtend weer hervat. John Fitzgerald, de directeur van de afdeling Airsearch van de Kanaaleilanden, zei dat hij geen overlevenden verwacht: "Ik denk dat de kustwacht ook niets anders verwacht. We weten gewoon niet hoe het vliegtuig is verdwenen."