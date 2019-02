Sala overleden aan 'verwondingen aan het hoofd en de romp'

Emiliano Sala is overleden aan de gevolgen van 'verwondingen aan het hoofd en de romp', zo is gebleken uit het onderzoek naar zijn doodsoorzaak.

De eerste resultaten van de autopsie werden maandag in Bournemouth bekendgemaakt. Duidelijk werd dat Sala niet is verdronken nadat het vliegtuig waar hij in zat neerstortte boven Het Kanaal.



Op zondag 3 februari werden op de bodem van Het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wrakstukken gevonden. In het vliegtuig werd een lichaam gevonden en dat bleek van Sala te zijn. Lijkschouwer Ian Parry laat weten dat de identiteit van Sala is vastgesteld met behulp van een DNA-staal en vingerafdrukken. Het lichaam van piloot David Ibbotson is vooralsnog niet gevonden.



Er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak van het neerstorten van het privé-vliegtuig. Het Britse onderzoeksbureau naar luchtvaartincidenten (AAIB) heeft daar naar verwachting ongeveer zes maanden tot een jaar de tijd voor nodig. De familie van Ibbotson heeft een inzamelingsactie opgezet om een zoektocht naar het lichaam van de piloot te hervatten. Tot dusver is er ongeveer 140.000 pond ingezameld, terwijl er 300.000 pond nodig zou zijn om te zoektocht te bekostigen.



Het privévliegtuig verdween op maandagavond 21 januari van de radar. Sala had voor een bedrag van zeventien miljoen euro de overstap gemaakt van FC Nantes naar Cardiff City en was op weg naar zijn nieuwe club. Politie en kustwacht zochten dagenlang rond de Kanaaleilanden voor de Franse kust, maar na enkele dagen werd besloten de zoekactie te staken vanwege 'de extreem kleine kans' dat de twee nog in leven zouden zijn. De familie van Sala startte een crowdfundingactie om de zoekoperatie te hervatten. Er werd meer dan drie ton opgehaald. Enkele uren nadat de zoektocht werd hervat, werd het wrak op de 63 meter diepe zeebodem nabij het eiland Guernsey gevonden.