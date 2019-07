Saillant detail bij 'pokerspel' Berghuis: "Die hebben een bloedhekel aan elkaar"

Het is zeker niet vanzelfsprekend dat Steven Berghuis komend seizoen bij Feyenoord speelt.

heeft zich inmiddels officieel gemeld bij de Rotterdammers om te informeren naar de 27-jarige aanvaller. wil de buitenspeler niet verkopen, maar Mikos Gouka verwacht dat club van trainer Jaap Stam uiteindelijk zal zwichten bij een fors bedrag.

De journalist van het Algemeen Dagblad zegt bij FOX Sports dat Feyenoord duidelijk was tegenover de Eindhovenaren. "Het was een heel kort gesprek. Feyenoord heeft gezegd: hij is niet te koop", aldus Gouka, die niet veel waarde hecht aan de boodschap van Feyenoord en verwijst naar de transfer van Leroy Fer, die in 2011 naar verkaste.



"Feyenoord heeft een paar jaar geleden de zaak met Leroy Fer gehad. Toen is tot de laatste dag gezegd dat hij niet te koop was. En uiteindelijk ging hij voor 6 miljoen weg, waar ze in eerste instantie dachten aan 3,5", aldus Gouka. "Feyenoord zal denken: als ze niet komen, dan houden we onze beste speler. En als ze wel komen, dan wordt de hoofdprijs betaald."



Verslaggever Sinclair Bischop stelt bij RTV Rijnmond dat Feyenoord echt niet wil overgaan tot verkoop van Berghuis. "En al helemaal niet aan een concurrent. Welk signaal geeft Feyenoord af richting de achterban en de nieuwe trainer Jaap Stam als Berghuis wordt verkocht aan PSV?", zo klinkt het. Bischop schrijft dat Feyenoord Berghuis wilde overhalen om bij te tekenen door onder meer hem rugnummer tien te schenken en een nog prominentere rol binnen het elftal te geven.



Bischop schrijft dat Feyenoord de pech heeft dat Mino Raiola de zaakwaarnemer van Berghuis is. "Het wordt de komende dagen/weken een mooi pokerspelletje tussen Feyenoord, PSV en het management van Berghuis. Saillant detail is dat Feyenoord deze zomer bij ingaande en uitgaande transfers de hulp inroept van Rob Jansen. (...) Staan Raiola en Jansen straks lijnrecht tegenover elkaar in het pokerspel rond Steven Berghuis? Zoals bekend hebben de twee een bloedhekel aan elkaar vanaf het moment dat Jansen ooit Raiola ontsloeg."