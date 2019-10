Sadio the saviour! Mané bewijst dat hij voor Liverpool de grote man is

Liverpool leek z'n eerste punten in de competitie te laten liggen, maar de Senegalees verdiende een late penalty om de zege veilig te stellen.

Er zijn momenten die de uitkomst van een seizoen kunnen bepalen, maar je verwacht niet dat die in oktober al ontstaan.

Anfield hield collectief z'n adem vast toen James Milner met de handen op zijn heupen klaar ging staan. De bal lag op de penaltystip, Kasper Schmeichel maakte zich groot, de -harten gingen keihard tekeer.

En toen ontplofte het stadion.

Ze hunkeren al jaren naar landstitel nummer negentien, maar voor nu kunnen The Reds tevreden zijn met zeventien.

De serie overwinningen gaat door. kwam in goed vorm en met vertrouwen naar Liverpool, waar Brendan Rodgers warm werd ontvangen. Zijn team maakte de koploper bang, maar verloor uiteindelijk toch.

Bedankt voor de wedstrijd, jongens, maar verwacht niet dat je de punten mee naar huis krijgt.

De zege van Liverpool, de zeventiende op rij in de Premier League, was net zo nipt als kostbaar. Milner's penalty raakte het doelnet in de vijfde minuut van de blessuretijd, nadat de gelijkmaker van James Maddison in de 79ste minuut de perfecte seizoensstart van de thuisploeg leek te beëindigen.

Liverpool sluit zo in stijl de eerste serie wedstrijden af. Het team van Jürgen Klopp gaat met een record van acht overwinningen op rij de tweede interlandperiode in en in elk geval tot zondagmiddag is de voorsprong op nummer twee acht punten.

Het was echter een moeizame zege. Leicester kwam naar Anfield om te voetballen en heeft meer kwaliteit dan de meeste teams die hier dit seizoen op bezoek komen. Rodgers bouwt aan een leuk elftal, eentje die z'n ogen op de top vier gericht zou moeten hebben.

Liverpool was een aantal jaar terug tevreden met die eindnotering, maar nu natuurlijk niet meer. Klopp's formatie heeft het vizier gericht op de hoofdprijs, die de kleurrijke club al bijna drie decennia niet wist te veroveren.

Met die gedachte in het achterhoofd was dit een hele belangrijke middag.

Waar haalt Liverpool z'n reserves vandaan? Hoe weet de ploeg dit soort duels tóch te winnen? Er was een moment, meteen na de treffer van Maddison, waarop de gastheer even geen ideeën meer leek te hebben. Een vrije trap werd verprutst, Trent Alexander-Arnold stuurde een voorzet in de handen van Schmeichel en het gemor vanaf de tribunes werd beter hoorbaar.

Roberto Firmino was al gewisseld en in blessuretijd werd ook Mohamed Salah naar de kant gehaald.

Sadio Mané stond echter nog op het veld. En toen Liverpool de aanvaller nodig had, wist hij toch weer een beslissing te forceren.

Leicester zal balen van de aarzeling die tot de strafschop leidde. Schmeichel en zijn verdedigers zaten elkaar in de weg, terwijl één van hen de bal weg had moeten schieten. In een flits was Mané ineens daar. Marc Albrighton raakte hem. Penalty. Milner deed na de vluchtige VAR-check de rest.

Mané beleefde zo uiteindelijk een topmiddag. Hij had Liverpool vijf minuten voor rust al op voorsprong gebracht door vanuit een prachtige pass van Milner zijn 50ste Premier League-doelpunt voor The Reds te produceren. In zijn 100ste competitieduel.

Klopp plaatste de Senegalees op de rechterflank, wellicht om Leicester's linksback Ben Chilwell van aanvallen af te houden. Mané was in meerdere opzichten zeer betrokken.

Hij maakte meer tackles dan iedere andere Liverpool-speler en vooral eentje op Chilwell in de eerste helft was opvallend. Niemand ging bovendien meer duels aan dan hij. Hij had minstens zoveel schoten op doel als iedere teamgenoot en maakte na Milner en Fabinho de meeste meters.

Lees beneden verder

En tot slot, in de 95ste minuut, vond Mané dus nog de energie om op het juiste moment op de juiste plek te zijn. De Afrikaanse ster is onbetaalbaar.

De manier waarop Klopp de zege vierde was veelzeggend. Hij besefte als geen ander hoe belangrijk een overwinning als deze is. Niet alleen voor vandaag, maar voor de komende weken. Na de interlandperiode staat zijn ploeg een paar serieuze tests te wachten, maar Liverpool is er klaar voor.

Ze hebben de onderbreking van twee weken hard nodig, zou je denken!