Sadílek wil verder reiken dan PSV: "Mijn droom is om daar te spelen"

Michal Sadílek breekt dit seizoen door bij PSV en maakt onder trainer Mark van Bommel steeds vaker deel uit van het eerste elftal.

De talentvolle Tsjech, die een basisplaats had in drie van de laatste vier competitiewedstrijden, wil in de toekomst nog belangrijker worden voor zijn team. Donderdagavond treedt hij in de strijd om de landstitel aan tegen .

Dit seizoen kwam de negentienjarige middenvelder al tot negen wedstrijden in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Dat smaakt naar meer, maar de jongeling blijft zijn eigen verbeterpunten nauwlettend in de gaten houden. "Sowieso wil ik mijn rechterbeen verbeteren, dat is niet mijn sterkste been. Ook moet ik aanvallend en verdedigend beter mijn positie kiezen. Dan kan ik meer bieden, bijvoorbeeld in doelpunten en assists", vertelt Sadílek voor de camera van FOX Sports .



Met Sadílek hoopt dit seizoen opnieuw de landstitel te pakken. De regerend kampioen heeft het succes in eigen hand: als de laatste zes duels worden gewonnen, is de titelprolongatie een feit. "Ik wil bij PSV spelen en belangrijk zijn voor het team", vervolgt Sadílek. "Ik hoop dat we succesvol kunnen zijn en prijzen kunnen pakken. Als je me vraagt wat ik over twee jaar bereikt wil hebben in mijn carrière, dan is dat het", laat de ambitieuze jeugdinternational weten.



Sadílek werd in de zomer van 2015 door PSV overgenomen van FC Slovácko. Als het aan hem ligt, vormt PSV niet zijn sportieve plafond. Stiekem droomt de linkspoot van een avontuur in de Premier League. "Mijn droomclub is . Het is mijn droom om daar ooit voor te mogen spelen", aldus de controlerende middenvelder, die eind december tegen zijn eerste doelpunt in het eerste elftal van PSV wist te maken.