Ryan Koolwijk maakt gebruik van ontsnappingsclausule na degradatie Excelsior

Excelsior kan aankomend seizoen geen beroep doen op Ryan Koolwijk, die terug gaat verhuizen naar een oude bekende.

AS Trencín maakt woensdagmiddag namelijk via de officiële kanalen melding van de komst van de 33-jarige middenvelder, die in het seizoen 2015/16 ook al eens de kleuren van de Slowaken verdedigde.

Koolwijk beschikte nog over een tot medio 2021 doorlopend contract in Rotterdam, waar volgens Voetbal International echter een degradatieclausule in was opgenomen. De routinier kiest nu voor deze ontsnappingsroute na de degradatie van naar de en gaat voor zijn tweede buitenlandse avontuur.



De middenvelder stond tussen 2007 en 2011 ook al onder contract bij Excelsior en speelde daarna voor , en een seizoen voor Trencín. In 2016 keerde hij terug bij de Kralingers en in de afgelopen drie seizoenen was hij een vaste waarde bij de club die door tot de Eerste Divisie werd veroordeeld.



Luigi Bruins beschikt naar verluidt overigens over dezelfde degradatieclausule als Koolwijk en lijkt deze zomer ook bij Excelsior te vertrekken. De middenvelder was volgens Voetbal International woensdag echter wel aanwezig op de eerste training van de club en hij houdt voorlopig zijn conditie op peil bij de degradant.