Ryan Gravenberch gaat in op doelen én mogelijke basisplaats bij Ajax

Ryan Gravenberch verscheen zaterdag in het oefenduel tussen Ajax en Club Brugge in Qatar aan het startsignaal.

De zeventienjarige middenvelder werd op het trainingskamp añ opvallend vaak bij de A-ploeg ingedeeld tijdens de verschillende oefeningen en partijen en zaterdag mocht hij het laten zien van Erik ten Hag.

Het bleef bij het optreden in de eerste helft, daar Gravenberch wegens blessureleed in de rust werd vervangen door Razvan Marin. "Ik kreeg de bal van Nicolás Tagliafico en ik wilde draaien. In mijn draai voelde ik de achterkant van m'n knie", legde de tiener uit in gesprek met FOX Sports . "Dat heb ik aangegeven en toen ben ik eruit gegaan. Het is meer voorzichtigheid, geen risico nemen."

Gravenberch was blij toen hij hoorde dat hij in de basis mocht starten. "Natuurlijk, op een lekker niveau. Hoe het ging? Ik ben tevreden, maar ook niet echt tevreden over mezelf." Ten Hag gaf afgelopen week aan dat de middenvelder 'volwassener' is geworden. "Het was meer betrouwbaar worden. Niet je mannetje laten lopen, kopduels gewoon winnen, duels winnen en ik denk dat ik daar wel in ben gegroeid", zo stelt hij.

"Eerst ging ik gewoon met mijn halve voetje erin, maar nu zet ik soms wel gewoon mijn poot erin." De voorlopige absentie van Daley Blind kan betekenen dat Lisandro Martinez terug naar de defensie gaat en er dus een plek op het middenveld vrijkomt. Dat biedt kansen voor Gravenberch, die ook zijn doelen voor zichzelf in de komende maanden openbaarde.

"Dat ik alles uit mezelf haal, gewoon mijn best doe en op de trainingen gewoon keihard laten zien dat ik minuutjes verdien. Ik weet niet of ik basisspeler ben."

"Basisspeler willen we het nog niet over hebben. Ik moet eerst mezelf gewoon dag in dag uit blijven pushen en dan zien we het wel." Gravenberch stond in de laatste twee duels van voor de winterstop in de basis: hij speelde negentig minuten tegen zowel , in het kader van de TOTO , als in de laatste competitiewedstrijd tegen . In de 6-1 zege op de Hagenaren scoorde hij én leverde hij een assist.