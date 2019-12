Ryan Donk ontvangt 'geweigerd' kind na grote actie op sociale media

Ryan Donk heeft zich zaterdagavond van zijn beste kant laten zien.

Een filmpje waarop te zien was hoe een jongetje in een -tenue werd geweigerd bij het stadion van Tuzlaspor ging een week geleden viraal in Turkije. Via sociale media werd de jongen opgespoord, waarna Donk hem voor de thuiswedstrijd tegen Antalyaspor (5-0 zege) op een bijzondere manier ontving in de Türk Telecom Arena.

Op het filmpje is te zien hoe het jongetje al jammerend wordt weggehaald bij het stadion van Tuzlaspor, waar Galatasaray anderhalve week geleden in het bekertoernooi met 0-4 won. De beelden gingen het internet over en deden Donk besluiten om een zoekactie op touw te zetten.

Via een grote actie op sociale media werd het kind getraceerd, waarna de 33-jarige verdediger hem uitnodigde om aanwezig te zijn bij het duel met Antalyaspor. Het jongetje kreeg zaterdagavond een speciale behandeling van Galatasaray.

Hij werd met zijn familie ontvangen door voorzitter Mustafa Cengiz. Donk nam het jongetje vervolgens voorafgaand aan de wedstrijd aan de hand mee het veld op, waarna hij vanaf de tribune Galatasaray met 5-0 zag winnen door doelpunten van Radamel Falcao (tweemaal), Ondrej Celustka (eigen treffer), Ryan Babel en Taylan Antalyali.

Na de wedstrijd kreeg hij ook nog het shirt en de schoenen van Donk overhandigd.