Ryan Babel ziet 'top totaalpakket' bij Ajax: "Het helpt mij uiteindelijk ook"

De terugkeer van Ryan Babel bij Ajax werd zaterdagavond officieel. De vleugelspits komt de rest van het seizoen op huurbasis over van Galatasaray.

De aanwinst verheugt zich op zijn derde periode in Amsterdam. "Het totaalpakket was voor mij persoonlijk top", reageert Babel voor de camera van TV.

"Er zijn een paar factoren", legt Babel uit over zijn beweegredenen om terug te keren bij zijn jeugdliefde. "Voor mij persoonlijk vooral om mee te mogen doen in een goeddraaiend elftal. Dat helpt mij en mijn vorm uiteindelijk ook, om een bepaald niveau te halen. Aan het einde van het seizoen is er het EK, dat is ook een doel waar ik klaar voor wil zijn."

Babel hoeft niet lang na te denken over de vraag wat hij kan toevoegen aan Ajax. "Ik heb het altijd over veel clichédingen zoals ervaring en whatever", glimlacht de 33-jarige aanvaller. "Maar dat is het wel, een stuk ervaring. De ploeg is jong, maar toch volwassen genoeg vind ik om verantwoordelijkheid te pakken. Dus wat dat betreft is het proberen om mijn steentje bij te dragen en om kampioen te worden met Ajax."

Trainer Erik ten Hag is verheugd met de komst van Babel. "Hij kent Ajax, de Nederlandse competitie, de speelwijze", legt de oefenmeester uit. "Natuurlijk zal ook hij aanpassingstijd nodig hebben, want het is in elke ploeg nog net even anders. Maar ik denk dat hij het zich heel snel eigen kan maken, en bovendien heeft hij een heel sterke motivatie."

"Na het seizoen wil hij vlammen op het EK, dus we kunnen elkaar helpen. Ik ben ongelofelijk blij."

Ajax had eind 2019 problemen in de aanval vanwege meerdere blessures, hetgeen Ten Hag dit jaar hoopt te voorkomen. "Babel kan op meerdere posities, maar heeft ook multifunctionele kwaliteiten. Hij kan in de bal spelen, waar spelers omheen kunnen spelen in het combinatiespel, maar hij heeft ook diepgang. Die diepgang is ongelofelijk belangrijk in ons spel, en dat viel voor een heel groot gedeelte weg bij ons in de slotfase van het jaar."