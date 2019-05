'Ryan Babel voert gesprekken over terugkeer in Turkse top'

Fulham degradeerde onlangs na een seizoen alweer uit de Premier League, maar Ryan Babel zal de afdaling naar de Championship niet meemaken.

De Oranje-international beschikt over een aflopend contract en gaf vorige week al aan dat zijn zaakwaarnemer ‘meerdere telefoontjes had ontvangen’. De aanvaller staat nu mogelijk voor een terugkeer in de Turkse top, daar hij al in gesprek zou zijn met .

Het doorgaans goed geïnformeerde Sky Sportsweet woensdag namelijk te melden dat Babel inmiddels de eerste onderhandelingsronde met de huidige nummer twee van de achter de rug heeft. Een overstap naar Galatasaray zou voor pikante taferelen kunnen zorgen in Turkije, aangezien Babel in het verleden twee jaar onder contract stond bij stadsgenoot .



De aanvaller kwam in totaal tot 89 wedstrijden namens de Zwarte Adelaarsen was daarin goed voor 29 doelpunten en 12 assists. Met Besiktas werd hij twee jaar geleden bovendien kampioen van Turkije. Begin dit jaar kwam het voor twee miljoen euro van een vertrek uit Istanbul en Babel maakte ook bij een uitstekende indruk.



De 32-jarige linksbuiten speelde in dienst van the Cottagersveertien Premier League-wedstrijden en wist daarin vijf keer te scoren. Met het reeds gedegradeerde Fulham heeft hij nog twee wedstrijden op het programma staan: aankomende zaterdag is de tegenstander, terwijl de Londenaren volgende week zondag in de laatste speelronde ontvangen.