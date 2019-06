Ryan Babel verrast zichzelf met beslissing over toekomst

Ryan Babel zit na zijn vertrek bij Fulham nog zonder nieuwe club. Er wordt volop gespeculeerd over zijn toekomst, maar duidelijkheid is er nog niet.

Mogelijk komt daar op korte termijn verandering in. Op Twitter laat de 32-jarige Oranje-international zich cryptisch uit over zijn sportieve toekomst.



Babel speelde het laatste halfjaar voor , dat hem voor ongeveer twee miljoen euro overnam van . In de Turkse media werd de 56-voudig gelinkt aan een terugkeer naar Turkije. Hij zou in beeld zijn bij , wat boze reacties opleverde van supporters van Besiktas.



Its possible i could make a future decision nobody expected... not even myself... — Ryan Babel (@Ryanbabel) June 21, 2019

De transfervrije aanvaller heeft zich op Twitter uitgelaten over zijn toekomst. Zijn tweet roept echter meer vragen op dan dat er duidelijkheid wordt geschept. "Het is mogelijk dat ik een beslissing over mijn toekomst neem die niemand verwacht, zelfs ikzelf niet", aldus Babel op sociale media.Babel werd opgeleid bij en maakte in de zomer van 2007 voor ruim 17 miljoen euro de overstap naar . Na een overstap naar TSG keerde hij in 2012 voor een seizoen terug bij Ajax. Daarna droeg hij de shirts van Kasimpasa, Al-Ain, Deportivo La Coruña, Besiktas en Fulham.