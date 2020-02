Ryan Babel verklapt intentie achter potsierlijk incident tegen Getafe

De emotie liepen in de tweede helft van Getafe - Ajax (2-0) hoog op bij Ryan Babel.

Nadat de 33-jarige aanvaller van een overtreding had gemaakt op Nyom, rolde hij opzichtig over het gras en hinkte hij naast de verdediger van , om de spot te drijven met zijn opponent.

De beelden gingen de wereld over en inmiddels heeft Babel zelf ook gereageerd op het incident. De routinier van Ajax geeft na afloop voor de camera van FOX Sports toe dat hij 'vrij snel' klaar was met het theatrale spel van Getafe.

Dat resulteerde in de 55ste minuut uiteindelijk in een toneelstukje van Babel zelf, na een overtreding op Nyon. "Het was inderdaad de bedoeling om de scheidsrechter te laten zien hoe ze hem aan het foppen waren", erkent Babel.

"Of ik het achteraf weer had gedaan? Dat weet ik niet, het was een momentopname. Ik vond op dat moment dat die gast heel erg overdreef. Nogmaals: daardoor kreeg ik een gele kaart. Ik vond dat de scheidsrechter zich liet foppen."

Babel geeft toe dat Ajax zich 'vanavond misschien te veel heeft laten provoceren door Getafe'. Toch vindt de buitenspeler ook dat Ajax zelf te weinig heeft gebracht.

"Natuurlijk moeten we ook naar onszelf kijken. Bij vlagen spelen we aardig, maar het was vandaag niet goed genoeg. Ik denk we veel kunnen analyseren voor volgende week."

"Wat vaak het probleem is bij Ajax is dat wij niet een vergelijkbare strijd leveren en dan laten we ons aftroeven", vervolgt Babel.

"Ik vond niet dat we ons vandaag per se lieten aftroeven, maar vond dat de scheidsrechter zich op cruciale momenten een beetje liet foppen door de tegenstander. Dat maakten hen vandaag sterker."