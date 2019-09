Ryan Babel verbaast met 'domme uitspraken': "Dit is een verdraaiing"

Ryan Babel loofde na afloop van de 0-4 zege op Estland de spirit bij het Nederlands elftal.

De 32-jarige aanvaller werd gevraagd of hij zich meer dan ooit senang voelt bij Oranje, waarop de routinier inderdaad toegaf dat hij zich goed voelt bij de nationale ploeg.

Babel liet weten dat het groepsgevoel uitstekend was, beter dan bij vorige generaties bij Oranje. Valentijn Driessen niet kan begrijpen waarom Babel dergelijke uitspraken doet.

Babel stelde onder meer dat er ten tijde van De Grote Vier (Wesley Sneijder, Arjen Robben, Rafael van der Vaart en Robin van Persie) er meer een egostrijd heerste. Als voorbeeld gaf Babel de grote kans van Robben in de WK-finale van 2010.

"Toen werd-ie bijna onderuit gehaald. Arjen kennende zou hij normaal gewoon gaan liggen. Als-ie dat had gedaan, dan hadden we de rest van de wedstrijd tegen tien man gespeeld en win je misschien. Maar hij wilde per se scoren."

"Het is een detail, en ik denk even hardop, maar misschien dat Arjen op dat moment niet aan het teambelang dacht en gewoon wilde scoren", aldus Babel, geciteerd door onder meer Voetbal International.

"Logisch, in een WK-finale, maar misschien scheelde dat soort dingen tijdens dat WK nét de benodigde vijf procent om wereldkampioen te worden." Driessen vindt de uitlatingen van Babel zeer opmerkelijk.

"In 2010 heeft Babel geen minuut gespeeld, daar ligt misschien ook een bepaalde frustratie. Robben had misschien kunnen liggen, maar alle keren dat Robben op de been is gebleven, heeft hij heel vaak het verschil gemaakt."

"Dat geldt ook voor Sneijder, Van der Vaart en Van Persie. Daar gaat hij (Babel, red.) gemakshalve aan voorbij", zegt de chef voetbal van De Telegraaf tijdens de podcast van de krant.

"Dit team kan wel een heel goed team zijn, maar heeft op dit moment één topaanvaller: Memphis Depay. Dat zijn er twee te weinig. Dan denk ik: gaan jullie het eerst bewijzen."

"Na de finale van de nu de finale van het WK of EK halen of winnen. Ik vind dit (van Babel, red.) een verdraaiing van hoe het werkelijk is gegaan", aldus Driessen. "Dom. Dit zijn domme uitspraken. Dit moet je niet doen."