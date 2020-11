Ryan Babel test alsnog positief op coronavirus

Ryan Babel is bij een sneltest alsnog positief getest op het coronavirus, meldt het Algemeen Dagblad.

De aanvaller verliet zondag uit voorzorg het trainingskamp van Oranje omdat hij zich niet helemaal lekker voelde. In het persbericht verzekerde de KNVB dat Babel driemaal een negatieve PCR-test heeft afgelegd, maar een sneltest heeft toch een positief resultaat opgeleverd.

Omdat Babel klachten had, werd besloten hem ruim voor de wedstrijd hem terug te brengen naar het spelershotel en hem daar af te zonderen in een aparte vleugel.

Dat hij nu positief is getest, betekent volgens bondscoach Frank de Boer niet dat het onmogelijk wordt voor Babel om deel te nemen aan de wedstrijd tegen Polen op woensdag. "In het verleden zijn er ook foute sneltesten geweest", wordt hij na de wedstrijd geciteerd door Voetbal International.



"Omdat hij ook hoofdpijnklachten had, hebben we geen risico genomen", maakt De Boer duidelijk. Maandag worden alle spelers van Oranje getest en als Babel dan negatief wordt getest, reist hij mee af naar Polen.

Hij hoopt voor Babel het positieve resultaat vals blijkt te zijn. "Maar hij had in ieder geval wel symptomen. Dan nemen wij geen risico. Dat bleek uiteindelijk een goede keuze te zijn."



Na het uitvallen van Babel telt de selectie van Oranje 22 spelers. De Boer weet nog niet of hij een vervanger zal oproepen, indien de aanvaller van inderdaad niet inzetbaar is in de afsluitende groepswedstrijd van de .