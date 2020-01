Ryan Babel kijkt vooruit: "Dan is mijn huurperiode bij Ajax geslaagd"

Ryan Babel is terug in Amsterdam, de stad waar hij het levenslicht zag.

De aanvaller landde donderdagavond op Schiphol en zal vrijdagmorgen een medische keuring bij ondergaan. De 33-jarige Babel wordt de rest van het seizoen gehuurd van als hij de medische testen doorstaat.

Hij noemt het zelf 'bizar' om terug te zijn. "Omdat het allemaal zo snel is gegaan. Maar ik ben er blij mee. Het is geen geheim dat ik Ajacied ben en altijd ben gebleven."

"Het was mooi om te zien hoe de club zich de afgelopen negen jaar heeft ontwikkeld tot waar we nu staan", vertelt Babel, die de nadruk al legt op 'we', in gesprek met De Telegraaf.

"Voetballiefhebbers over de hele wereld praten weer op een manier over Ajax, zoals ik als kleine jongen was gewend. Hiervan tot het einde van het seizoen deel uit te mogen maken, is bijzonder."

Babel was zeer vereerd met de interesse van Ajax. "Maar het was niet aan mij. Het lag eraan hoe Galatasaray daar tegenaan zou kijken. Maar toen bleek dat ik met de verhuur beide clubs kon helpen, was de keuze makkelijk en dus snel gemaakt."

Babel ziet het inleveren van salaris vooral als een investering in zichzelf die zich later, tijdens het EK, kan uitbetalen. "Ik kom in een goed draaiend elftal terecht dat voetbalt, zoals ik het heb geleerd en ik leuk vind om te doen. Ik wil het beste in mezelf naar boven halen."

"En dat kan makkelijker in een goed draaiend elftal. Bij Galatasaray was het eerste half jaar moeizaam." Op zijn rol in het elftal van Erik ten Hag wil Babel niet vooruitlopen.

"Het is niet aan mij om te zeggen wat die is. Ik ga lekker meetrainen en zal dan wel zien hoe de trainer me zal gebruiken. Maar ik ben altijd een teamspeler geweest en wil met mijn ploeggenoten kampioen worden en ver reiken in Europa. We hebben fantastische voetballers."

Het winnen van de landstitel in Nederland is een doelstelling waarvan de Oranje-international droomt. "Het zou mijn derde landstitel met Ajax zijn, de 35e van de club, en daar wil ik een grote bijdrage aan leveren."

"Dan is mijn huurperiode geslaagd. Maar het seizoen is nog lang. Er kan nog van alles gebeuren, dus moeten we keihard gaan werken om onze voorsprong vast te houden."