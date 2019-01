'Ryan Babel keert tijdelijk terug in de Premier League'

Ryan Babel staat voor een rentree in de Engelse Premier League. Fulham huurt hem voor zes maanden van het Turkse Besiktas, meldt De Telegraaf.

De 32-jarige international van het Nederlands elftal moet de Londense club helpen om degradatie af te wenden. Eerder speelde Babel al vier jaar in Engeland, waar hij tussen 2007 en 2011 onder contract stond bij Liverpool.

Bij Besiktas beschikt de vleugelaanvaller over een aflopend contract en een langere samenwerking is inmiddels uitgesloten. De clubkas van de Turkse topclub staat niet toe dat hij opnieuw een lucratief contract tekent. De directie is hierom blij met de mogelijkheid om (een deel van) zijn hoge salaris via een huurconstructie van de loonlijst te schrappen.

In de eerste seizoenshelft was de opgeleefde Babel wel van waarde voor zijn club. Bij het kwakkelende Besiktas onttrok de Nederlander zich deels aan de malaise, al kon hij ook niet voorkomen dat men al in de groepsfase van de Europa League werd uitgeschakeld. In de Süper Lig bezet de ploeg een zwaar teleurstellende zevende plaats op de ranglijst.

Als de medische keuring geen roet in het eten gooit, mag Babel zich vanaf dinsdag speler van Fulham noemen. De Engelse promovendus kan alle hulp goed gebruiken om een directe teruggang naar de Championship af te wenden. In de eerste 22 wedstrijden scoorde de ploeg van trainer Claudio Ranieri slechts twintig keer. Men bivakkeert nu op de één-na-laatste plaats en staat vijf punten onder de rode streep.