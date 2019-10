Ruzie bij Almere City escaleerde: "Uit angst piste ik over mijn kleren heen"

Christian Gandu gaat in een interview in op een incident bij Almere City in 2010, dat toenmalig ploeggenoot René Osei Kofi ontslag bij Ajax opleverde.

Gandu en Osei Kofi speelden in 2010 samen bij de club uit Almere en kregen het met elkaar aan de stok. Laatstgenoemde haalde bij de ruzie een pistool tevoorschijn.

Gandu, voormalig jeugdspeler van onder meer en , kwam negen jaar geleden landelijk in het nieuws na zijn ruzie met Osei Kofi. "We maakten vaak grapjes tegen elkaar, maar op een dag liep het uit de hand. Het liep zo hoog op dat we buiten tegen elkaar wilden gaan vechten", vertelt Gandu.

Lees beneden verder

Toen het tweetal naar buiten was gelopen, gaf Osei Kofi aan dat Gandu nog even moest wachten, om vervolgens naar zijn auto te lopen. "Ik dacht dat hij niet meer terug zou komen, dus ik ging weer richting de kleedkamer. Hij kwam binnen met een nektasje. Toen hoorde ik een paar klikken en haalde hij een pistool uit dat tasje. Die zette hij tegen mijn hoofd. Uit angst piste ik over mijn kleren heen en kreeg een soort black-out.

"Vraag me niet hoe, maar ik nam het pistool over en stond later met dat ding in mijn hand te zwaaien in de kleedkamer", vervolgt Gandu. "Andere jongens bukten en riepen: 'Niet doen, hij is geladen!' Kofi vroeg me of ik hem het pistool wilde teruggeven en dat heb ik gedaan. We zijn daarna gewoon gaan trainen."

Toen het nieuws naar buiten kwam duurde het niet lang voordat Osei Kofi de gevolgen meemaakte. zegde de huurovereenkomst direct op en , de club waar hij onder contract stond, ontsloeg hem op staande voet. Gandu heeft zijn ploeggenoot vergeven. "Het is later uitgelekt en groot nieuws geworden in Nederland, maar Kofi en ik hebben het uitgepraat. Ik heb ook geen aangifte gedaan. Hij zat fout, maar ik wilde hem niet verder zwart maken."