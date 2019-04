Ruud Krol: "Ajax zal niet langer kunnen rekenen op het verrassingseffect"

Ruud Krol stelt dat Juventus een lastigere test voor Ajax is dan Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League.

De Amsterdammers verloren in de heenwedstrijd van de achtste finales op eigen veld met 1-2 van , waar Sergio Ramos opzettelijk een gele kaart pakte waardoor hij geschorst was voor de return. maakte in de return in Madrid de achterstand ongedaan door met 1-4 te winnen en zich zodoende de plaatsen voor de kwartfinale, waarin nu wacht.

"Het zal moeilijker zijn tegen Juventus, dat is zeker. Want in de achtste finale benaderde Real de wedstrijd niet met de juiste mentaliteit", vertelt Krol in gesprek met Goal . "We hebben dit gezien met de gele kaart van Ramos. Hij dacht dat de tweede wedstrijd gemakkelijker zou zijn en bovendien had Ajax in Madrid niets te verliezen. Juventus is een ander team en Ajax zal niet langer kunnen rekenen op het verrassingseffect."

"Hoe dan ook, als ze Juventus willen verslaan, zullen ze hetzelfde spel moeten produceren als tegen Real, maar alles hangt ook af of Ronaldo speelt of niet. Hij is een speler uit een andere dimensie. Hij is een fenomeen in het strafschopgebied en als hij niet speelt, zal de taak voor Juve minder gemakkelijk zijn. De andere spelers in het team maken gebruik van zijn aanwezigheid als hij speelt en het feit dat hij de aandacht trekt van de tegenstanders."

De voormalige verdediger is niet verrast door het succes van Ajax dit seizoen. "Verrast? Nee, ik zag de speelstijl die dit team laat zien, en vooral in de tweede wedstrijd tegen Real, en ik moet toegegeven dat het goed is. Er zijn veel jonge spelers omringd door enkele spelers met meer ervaring. Ze presteren goed en produceren uitstekend voetbal. Jonge spelers zijn nog niet volledig volwassen, maar ze boeken samen vooruitgang en zijn allemaal erg veelzijdig."

Voor volgend seizoen zal Marc Overmars weer een nieuw team samen moeten stellen. Frenkie de Jong maakt komende zomer de overstap naar , waar naast Matthijs de Ligt nog tal van andere spelers in verband worden gebracht met een vertrek.

"De Jong en De Ligt gaan weg en misschien zelfs nog twee of drie andere spelers. Dat is onvermijdelijk bij Ajax", stelt Krol "Maar het goede is dat ze veel geld terugkrijgen en dat het belangrijk is om te kunnen herinvesteren. Ze hebben zich voor volgend seizoen als verzekerd van de komst van Razvan Marin, ter vervanging van De Jong, en er zal ook versterking nodig zijn in de verdediging, door iemand te kopen of op een jonge speler uit de club te wedden."