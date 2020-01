Ruud Brood rekent in interview genadeloos af met NAC-directie

Ruud Brood werd op oudjaarsdag ontslagen als trainer van NAC Breda.

Via Twitter reageerde hij kort op zijn vertrek, waarbij hij aangaf dat hij later zijn verhaal nog wel zou doen. Daar heeft Brood niet lang mee gewacht, want zaterdag is hij openhartig in een interview met De Telegraaf .

De vertrokken coach geeft aan dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor de dingen die hij fout heeft gedaan en niet het type is dat met modder wil gooien. "Maar NAC is vooral dankzij de fanatieke supporters een prachtige club en die hebben er recht op te weten hoe dingen lopen."

Brood onderhield een slechte relatie met algemeen directeur Luuc Eisenga en technisch directeur Tom Van den Abbeele. Onder zijn leiding won NAC dit seizoen een periodetitel, werd de volgende ronde van de TOTO bereikt en doet de club nog mee om promotie naar de . Hoewel de prestaties wisselvallig waren, was Brood toch verrast door het ontslag.

De trainer kon niet door een deur met Eisenga en Van den Abbeele en de verstoorde relatie ontstond vorig seizoen al, toen NAC onder leiding van Brood afdaalde naar de .

Na de degradatie wilden de grootaandeelhouders met Brood door. De trainer vertelt dat de onderhandelingen echter stagneerden vanwege 'communicatie vanuit de directie'. "En wat me verbaasde was dat Eisenga en Van den Abbeele ondanks de wens van de grootaandeelhouders er met mij uit te komen met andere kandidaten spraken. Het duurde maar en het duurde maar", aldus Brood over Eisenga en Van den Abbeele, die hij 'volkomen ongeschikt' noemt.

"Uiteindelijk is het rondgekomen en hebben ze gezegd dat ik altijd eerste keus ben geweest, maar dat ze wilden aftasten..."

Bij de samenstelling van de selectie voor dit seizoen werd Brood naar eigen zeggen gepasseerd door de directie. "Ik zag in die periode wel 25 zaakwaarnemers mijn deur voorbijgaan en bij Van den Abbeele naar binnen lopen. Op één of twee spelers na is het uiteindelijk een niet door mij samengestelde selectie geworden", vertelt Brood. NAC beschikte afgelopen zomer niet over scouting of een technisch hart. "Het was louter het beleid van één man, een onervaren man: Van den Abbeele. Pas eind juli kreeg ik medezeggenschap."

"Er zijn spelers de revue gepasseerd die ik gelukkig voor mezelf en gelukkig voor de club heb kunnen tegenhouden. Ik had wel vertrouwen in een jonge groep, maar niét in alléén maar jonge spelers. Dat was echter zijn beleid. En tegelijkertijd was zijn doelstelling om direct weer te promoveren, terwijl we de zesde begroting hebben en die doelstelling zet een jonge groep onnodig onder druk. Intern heb ik eind juli al gezegd dat de selectie niet promotiewaardig was, maar in disbalans."

NAC beschikt dit seizoen over een jonge selectie. Ervaren spelers zijn er amper te vinden. "Supporters zijn boos geworden dat Ralf Seuntjens niet kwam", reageert Brood. "Van den Abbeele wilde er geen ervaren jongens bij. Ik weet dat je om te promoveren jonge spelers moet hebben, maar ook een brok ervaring."

"Ik heb met Alex Schalk, een oud-NAC-speler met affiniteit met de club, gesproken. Maar zijn komst was ook onbespreekbaar. Ik ben vaak een roepende in de woestijn geweest binnen de organisatie." Brood kijkt hoofdschuddend terug op de gang van zaken van de afgelopen transferzomer. "In onze zoektocht naar een linksback bekeken we als staf op verzoek van Van den Abbeele beelden van een speler. Maar daaruit bleek dat het een rechtermiddenvelder was."

Lees beneden verder

"Toen we dat zeiden, antwoordde hij dat die speler ook weleens links in de zone had gestaan. Dan word je als praktijkman wel even gek, ja."

Volgens Brood wilden Eisenga en Van den Abbeele te veel inspraak bij zijn werkzaamheden.Dat was tegen het zere been van de complete technische staf. "Eisenga en Van den Abbeele wilden op de stoel van de trainer zitten, overal direct of indirect inspraak in hebben. Eigenlijk heeft de directie gezegd: we hebben een ervaren trainer, maar die mag alleen coachen. Wij willen invloed op zijn trainingsschema, de speelwijze en de samenstelling van de selectie. In het technisch hart dat werd geformeerd, heeft de algemeen directeur zichzelf ook een plek gegeven, terwijl hij daar helemaal niet in hoorde. Achteraf had NAC gewoon een jonge, onervaren trainer moeten nemen, die wel volledig viel te sturen."

Reactie NAC-directie

Eisenga en Van den Abbeele reageren kort en laten weten dat afgelopen zomer 'volmondig voor Brood is gekozen' na een 'zorgvuldige procedure'. "Uiteindelijk hebben we een contract getekend dat de trainer meer dan de standaardbevoegdheden gaf. Die bevoegdheden zijn volstrekt helder: de technisch directeur moet een selectie samenstellen waarmee de trainer kan werken en waarvan een algemeen directeur weet dat er financieel verantwoord gehandeld wordt. Om tot goede technische afwegingen te komen is er een technisch hart geformeerd van 'td', trainer, hoofd opleiding en hoofdscout. De 'ad' heeft daarin geen rol. We zijn constant op zoek naar ontwikkeling en verbetering. Dat de gemeenschappelijke missie niet is geslaagd is voor heel NAC frustrerend."