Ruud Boymans zet handtekening en keert terug op Nederlandse velden

Ruud Boymans komt tot het einde van het seizoen uit voor Almere City FC, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

In het contract is een optie opgenomen voor nog een seizoen. De dertigjarige aanvaller werkte bij de Almeerders succesvol aan zijn intensieve revalidatietraject.

Boymans speelde in 2014/15 en 2015/16 24 -duels voor , daarin kwam hij in totaal negentien keer tot scoren. Vervolgens maakte hij de overstap naar Al-Shabab.

In de Verenigde Arabische Emiraten raakte Boymans aan het einde van zijn eerste seizoen geblesseerd. Voor de spits, die in het verleden ook actief was voor onder meer , VVV Venlo en , volgde een lange periode van revalideren.

Daarin kwam hij ruim twee seizoenen niet aan het spelen van wedstrijden toe. "We hebben Ruud aangeboden te revalideren bij FC en afspraken gemaakt voor het moment waarop de revalidatie succesvol blijkt", vertelt algemeen directeur John Bes op de clubsite.

"Vanuit de wens om elkaar te helpen hebben beide partijen uiterste inspanningen geleverd om deze scorende spits weer het veld op te krijgen. Het is een compliment aan Ruud en uiteraard ook aan onze medische staf dat dit is gelukt."



Boymans verheugt zich op de tweede seizoenshelft. "Dat ik de kans kreeg van Almere City FC om dit traject samen in te gaan, zal ik niet snel vergeten."

"Ik verheug mij op deze periode, waarin ik mijzelf weer officieel profvoetballer mag noemen. Ik heb hier heel lang naar uitgekeken."